Los últimos 25 años el reguetón se ha introducido en la cultura latinoamericana de forma exponencial. El ritmo de la música urbana ha acogido tantos seguidores, que se ha vuelto uno de los géneros más escuchados en países hispano parlantes.



(Lea: Lollapalooza 2022: estos son los artistas que se presentarán en el festival).

Sin embargo, así como ha tenido favoritismo también ha generado detractores que critican las líricas inmersas en las canciones y las tildan de machistas, misóginas y pasadas de tono.

Estamos tan acostumbrados al machismo en el género FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, al paso de los años las mujeres han estado empezando a tener un papel fundamental dentro de la industria, incluso, son ellas quienes han liderado las listas de reproducción en las plataformas de streaming más descargadas en los dispositivos móviles, llegando a imponer un estilo variado y único.



No obstante, se ha venido mencionando en la opinión pública y en los debates en redes sociales, que el machismo no solo viene desde las letras, sino que es una cuestión inmersa en la industria que supuestamente no da muchas oportunidades a las artistas emergentes.



(También: Abdul Farfán: el nombre del arpa llanera).

Facebook Twitter Linkedin

El cantante de reguetón se presentará el 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Medellín y el 20 en Bogotá. Foto: instagram @badbunnypr

Ante esta discusión, Bad Bunny, uno de los referentes más representativos del reguetón, dio su punto de vista en su cuenta personal de Twitter, donde se mostró crítico frente a la discusión.



“Hay que expandir el oído y tartar de comprender más la perspectiva de las mujeres en la música urbana. No esperen que canten la misma mierda que los hombres porque no lo son”, mencionó.



“Son mujeres. Estamos tan acostumbrados al machismo en el género que se nos hace difícil aceptar que una mujer le mete cabrón”, agregó.



(Lea: Reino Unido reemplazará a Ucrania como sede del Festival de Eurovisión 2023).

hay q expander el oído y tratar d comprender más la perspectiva d las mujeres en la música urbana. No esperen q canten la misma mierda q los hombres, pq no lo son, SON MUJERES. Tamos tan acostumbrao al machismo en el genero q se nos hace difícil aceptar q una mujer le mete CABRÓN — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) July 22, 2022

El mensaje ha sido replicado más de 13 mil veces y ha logrado obtener más de 137 mil “ Me gusta” de seguidores que han dejado mensajes a favor del artista, aunque algunos le han pedido que realice más colaboraciones con cantantes mujeres.



“Hay mujeres que le meten más cabrón que algunos hombres del género urbano; “Gracias mi amor, se tenía que decir y se hijo”,“Grítalo bebé”; “Entonces colabora con más mujeres como Anitta”; “Benito ¿cuándo el feat con Tonkisha?”, son algunos de los comentarios de internautas de redes sociales.

Más noticias

David Bisbal vuelve a sus raíces con ‘Tú me delatas’

La salsa caleña ya es patrimonio cultural e inmaterial de Colombia

BCA: el renacer del artista detrás de los grandes éxitos del género urbano

Tendencias EL TIEMPO