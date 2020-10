Bad Bunny da mensaje contra el machismo tras ganar premio Billboard

En la noche del pasado 14 de octubre se entregaron los premios Billboard, a lo mejor de la música. Entro otros artistas nominados estaban Billie Eilish, Taylor Swift, Post Malone, Ed Sheeran, J Balvin y Ariana Grande.



La velada estuvo marcada por una gran participación de varias estrellas de la industria. Alicia Keys, John Legend, Brandy y Luke Combs tuvieron la oportunidad de presentarse y de hacer gala de su talento.

También hubo un espacio para la política, con Demi Lovato, que interpretó 'Commander in Chief', su nueva canción.



El tema hace referencia al presidente de Estados Unidos Donald Trump, que actualmente se encuentra en la carrera por renovar su mandato por cuatro años más.



Pero tal vez uno de los momentos más importantes para el público hispano fue el anuncio del premio a mejor artista latino. Estaban nominados J Balvin, Bad Bunny, Anuel AA, Romeo Santos y Ozuna.



Quien se alzó con el galardón fue el puertorriqueño Bad Bunny, que este año ha lanzado dos álbumes. Primero fue 'YHLQMDLG' y más tarde 'Las que no iban a salir'.

Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola

El cantante urbano también cantó una nueva versión de su canción 'Yo perreo sola', que hace parte de su primer disco de este año. El 'remix' contó con la participación de las artistas urbanas Ivy Queen y Nesi, que estuvieron en el escenario cantando junto a él.

Asimismo, después de recibir el reconocimiento a mejor artista, agradeció a los premios Billboard y enalteció su herencia latina. Luego, señaló su apoyo a las mujeres y su rechazo al machismo.

"Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría nada, ni la música ni el reguetón", dijo Bad Bunny.



(Además: La polémica portada de Bad Bunny en revista de The New York Times)."Basta ya de la violencia machista en contra de la mujer, vamos a educar ahora, en el presente, para un mejor futuro.

Yo no soy un artista de música social, esta canción ('Yo perreo sola') no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola", concluyó el artista.

Finalmente, agradeció a Nesi y a Ivy Queen, 'la reina del reguetón', por su colaboración, que ya fue lanzada en YouTube.

