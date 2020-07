Bad Bunny gana premio a ‘compositor del año’; esto dicen sus canciones

Desde el pasado martes 7 de julio se están llevando a cabo los premios a la música latina de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (Ascap) de manera virtual, esto debido a la pandemia del nuevo coronavirus que tiene en cuarentena o aislamiento a una buena parte del mundo.

La edición de este año se lleva a cabo entre los días 7, 8 y 9 de julio por medio de las redes sociales y la página oficial de Ascap. Los premios son presentados por los cantantes colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía vía ‘streaming’.

Para este año se se están presentando videos de los cantantes y habrá participaciones de artistas destacados de la música latina como Marc Anthony, Pedro Capó, Jhay Cortez, Darrell, Lunay, Piso 21 , Carlos Vives, Sebastián Yatra, entre otros.



Diferentes categorías de premios ya han sido anunciadas. Una de las más destacadas fue el premio a Compositor del año Ascap, que le fue entregado al cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez, más conocido como Bad Bunny.



El título le fue otorgado por canciones como ‘Qué pretendes’, ‘Ni bien ni mal’, ‘Callaíta’, ‘La canción’, ‘Solo de mí’, ‘No me conoce (remix)’ y 'Soltera (remix)'.



Durante la entrega de los premios, Paul Williams, presidente de Ascap afirmó:



“La música latina, tu música, es una de las más populares del mundo. Esto se debe a que sus ritmos, pasión, honestidad y profundo amor por la tradición y las fronteras trascendentes nos hablan a todos, sin importar el idioma que hablemos ”.

Las letras de las canciones más cuestionadas

Aunque para muchos de sus seguidores este es un triunfo más por el que Bad Bunny ha venido trabajando todos estos años, para sus críticos es cuestionable la decisión. La mayoría coincidieron en afirmar que las letras de las canciones de él son groseras y denigrantes hacia las mujeres.



Por ejemplo, el usuario Miguel Ángel Santiago escribió en su cuenta de Twitter, citando las líricas de la canción 'Callaíta': "Una hermosa y profunda letra de un gran compositor: ella es callaíta', pero pal' sexo es atrevida, yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida, como es (sic)".



Los letras de otras de sus canciones también han sido duramente criticadas, por su contenido que ha sido calificado como "superficial". Ese es el caso de la canción 'Qué malo', que interpreta junto al artista urbano Ñengo Flow: "Hace tiempo que no sube nada./ Hoy puso que está soltera./ Qué pena me da./ De lo que uno se entera, eh eh".



En el caso de 'Safaera', algunas personas cuestionan la referencia a actos sexuales explícitos. Hace varias semanas Spotify la retiró temporalmente de su servicio, pero aclaró que era por "una reclamación sobre un fragmento de la canción que no tenía los derechos correspondientes".

Mientras tanto, canciones como 'Yo perreo sola' han generado críticas positivas en algunos sectores del feminismo. "Que ningún baboso se le pegue (no) / La disco se prende cuando ella llegue (wuh) / A los hombres los tiene de hobby (iyah) / Una malcria' como Nairobi", dicen algunas partes de la canción.



Algunas feministas han señalado que su letra es disruptiva y han visto con buenos ojos el video musical que hizo Benito, en el que, por cierto se viste de mujer. La ex diputada y feminista española Clara Serra Sánchez hizo una publicación en su Twitter, explicando la importancia de esta expresión artística.



"Habla de tías que se lo pasan bien solas y defiende, desde una música asociada a la masculinidad hegemónica y a la cultura machista, el derecho de las mujeres a perrear sin aguantar a babosos", escribió Serra Sánchez.

Aunque muchos no estén de acuerdo, para este tipo de galardones también se tienen en cuenta el número de reproducciones y visualizaciones que tienen estas canciones y videos en todo el mundo.



Así lo manifiesta Ascap en la descripción de los premios, recordando que el propósito de los mismos es resaltar la música latina más sonada y llamativa por estos últimos años.



Aunque el cantante no se ha manifestado respecto al premio, algunos de sus colegas sí le han dejado mensajes de felicitación en la red social de los premios y directamente en sus perfiles oficiales.



