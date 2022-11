Los éxitos para el cantante puertorriqueño de 28 años, Bad Bunny, no paran de llegar. Puesto que, su álbum 'Un Verano Sin Ti' está nominado por primera vez en la categoría más prestigiosa de los Premios Grammy: 'Álbum del año', lo que lo posiciona como el primer álbum en español en la historia del premio que ingresa a concursar en esta categoría de talla mundial.



Bad Bunny entra a competir con artista internacionales como Beyoncé, Adele y Harry Styles, quienes también están nominados por 'Álbum del Año'.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como 'Bad Bunny' o 'El Conejo Malo', está nominado al galardón 'Álbum del año' en la edición número 65 de los Premios Grammy, que se desarrollarán el 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles, California, cuando competirá con los más importantes artistas musicales a nivel mundial.



La lista de nominados se conoció el martes 15 de noviembre de 2022, en la que aparecen cantantes como Beyoncé, quien es una de las más fuertes contrincantes en la categoría, puesto que bate el récord del artista con mayor número de nominaciones en la historia de los Grammy: un total de 88. Cifra que solo iguala su esposo, el rapero Jay Z. Además, de ser la primera mujer que alcanza tal número de postulaciones en los premios.

Con el álbum 'Un Verano Sin Ti', en el que el puertorriqueño incluye canciones como 'Moscow Mule', 'Tití me preguntó' y 'Ojitos lindos', por mencionar tres de sus 23 canciones, Bad Bunny se ha posicionado en otros importantes reconocimientos internacionales como obtener el primer lugar de la lista 'Top Latin Albums' de los Billboard en Estados Unidos, en la que también logró el puesto número uno en las categorías 'Independent Albums' y 'Billboard 200'.



Un 'Verano Sin Ti' ha recorrido el mundo siendo todo un éxito musical, así lo dejan ver las listas internacionales con los discos más escuchados. En Suiza el álbum del artista ocupó el puesto número tres, en Australia el segundo lugar y en Países Bajos el quinto puesto.

Finalmente, en la lista completa de artistas musicales nominados en los Premios Grammy a 'Álbum del año' se encuentran:



Adele, quien ha obtenido 15 veces el anhelado gramófono, Harry Styles con su éxito 'Harry's House', la banda Coldplay con "Music of the Spheres", el grupo sueco ABBA ("Voyage"), la rapera Mary J. Blige ("Good Morning Gorgeous"), la compositora Brandi Carlile ("In These Silent Days"), Kendrick Lamar ("Mr. Morale & The Big Steppers") y Lizzo ("Special").

TENDENCIAS EL TIEMPO

