Bad Bunny estrena el álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' 

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny lanzó este viernes su nuevo y séptimo álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, con el que promete una vez más revolucionar la industria musical.

"Con una fusión de ritmos innovadores, letras electrizantes y el estilo único de Bad Bunny, este álbum promete revolucionar la industria musical una vez más", resalta un comunicado de prensa enviado por los representantes del artista.



El nuevo proyecto de Bad Bunny, de 22 canciones, "demuestra su notable capacidad para ignorar los comentarios y las expectativas tradicionales que suelen resonar en torno a un icono internacional porque, al fin y al cabo, realmente nadie sabe", agrega la nota.

El álbum incluye colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi. Todos son puertorriqueños excepto Feid, que es colombiano.



"La habilidad de Bad Bunny para fusionar a la perfección elementos tradicionales del trap con sonidos y letras innovadoras promete un viaje auditivo que cautivará a oyentes de todos los ámbitos", resalta el comunicado.

Como parte del lanzamiento del disco, Bad Bunny se presentó en la noche del jueves en un "listening party" (fiesta para escuchar) en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, ante más de 10.000 personas.



Allí también llegaron varios de los artistas invitados del disco, entre ellos, Arcángel, Feid y Young Miko, según fotos y vídeos publicados por personas que acudieron al evento.



Bad Bunny, ganador de tres Grammy americanos y nueve Latin Grammy, apareció en la cita montado en un Rolls-Royce Silver Shadow que descendió desde el techo del estadio sanjuanero y que ha usado en varios vídeos musicales.



El artista, a su vez, se prepara como presentador e invitado musical del programa estadounidense Saturday Night Live el 21 de octubre.

La lista de canciones de 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'

Nadie sabe



Mónaco



Fina (con Young Miko)



Hibiki (con Mora)

Mr October



Cybertruck



Bou 787



Seda (con Bryant Myers)



Gracias por nada



Teléfono nuevo (con Luar La L)



Baby nueva



Mercedes carota (con Yovngchimi)Los Pits



Vuelve Candi B



Baticano



No me quiero casar

Where she goes



Thunder and Lightning (con Eladio Carrión)



Perro negro (con Feid)



Europa (interludio)



Ancho PR (con Arcángel, Ñego Flow y De la Ghetto)Un preview

EFE

SAN JUAN, PUERTO RICO