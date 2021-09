Bad Bunny, entre los más influyentes, según la revista 'Time'

La revista Time eligió el 15 de marzo al presidente salvadoreño Nayib Bukele y el rapero puertorriqueño Bad Bunny entre las 100 personas más influyentes de 2021, una lista en la que figuran además activistas latinoamericanos de distintas causas, procedentes de Cuba, México, Chile, Honduras y Brasil.

Nayib Bukele figura en el apartado de "líderes" junto a Joe Biden y Xi Jinping, pero su perfil —que firma para 'Time' un periodista salvadoreño— no es nada elogioso, pues destaca que "no soporta la crítica ni la oposición", y recuerda cuando llegó al parlamento de su país rodeado de soldados armados para obligar a los legisladores a aprobar el presupuesto.



El perfil del rapero Bad Bunny lo firma su colega J.Balvin, quien subraya que "ha llevado a la cultura latina a otro nivel", pero no olvida mencionar que es "un abogado de la libertad de expresión" y que ha tenido que luchar duro desde sus inicios, cuando se ganaba la vida trabajando en un supermercado.

(Tal vez quiera leer: La increíble y triste historia del libro robado que paralizó a Colombia)



Son los activistas latinoamericanos, y sobre todo las mujeres activistas, quienes este año figuran en mayor número en la codiciada lista: están, por ejemplo, la mapuche chilena Elisa Loncón, y la defensora de los derechos de las mujeres en Puebla (México) Olimpia Coral Melo Cruz.



Llama la atención el lugar dedicado a los derechos sexuales en Honduras, país del que proceden dos de las elegidas: Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas, y Claudia Spellmant, activista transgénero huida de su país y hoy establecida en Nueva York. Junto a ellas también hay otra mujer, de perfil muy diferente, como es la multimillonaria brasileña Luiza Trajano, y otro activista prodemocracia, en este caso varón: el cubano Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes de las últimas revueltas populares en La Habana.

(Le puede interesar: Sergio Ramírez: 'Regresar a Nicaragua supondría la cárcel y la muerte')



Otro de los latinos destacados es José Andrés, no como personaje del año, sino como autor de las palabras que definen a la pareja más influyente, que encabeza la lista de los cien (el príncipe Harry y Meghan Markle), y para los que el popular cocinero no ahorra elogios como que "sienten compasión por gente a la que no conocen y no se contentan con opinar, sino que corren hacia el combate".



EFE