Por medio de las redes sociales se hizo viral el momento en el que Bad Bunny prendió la fiesta de los Grammy con su tema 'Después de la playa'. El puertorriqueño hizo que los asistentes a los premios se levantaran de sus sillas y bailaran merengue.

En la noche de este domingo 5 de febrero se llevaron a cabo los premios Grammy, el reconocimiento a los mejores artistas musicales.



La celebración de los colombianos llegó por parte de la banda sonora de la película 'Encanto', quie ganó los premios como: 'mejor canción para un trabajo audiovisual', 'mejor recopilación de banda sonora para medios visuales' y 'mejor banda sonora para medios visuales'.



Mientras se llevaba a cabo la intervenciín musical de Bad Bunny, la cantante estadounidende Taylor Swift, sorprendió a los asistentes a la ceremonia. La cantante de 'Anti-Hero', dejó su asiento para bailar al ritmo de la música latina.



Algunos de sus seguidores lograron captar el momento y hacerlo viral en las redes sociales. En la ceremonia se unieron otros artistas para disfrutar del momento.



Hay que decirlo. Lo que acaba de hacer Bad Bunny es histórico en los #GRAMMYs norteamericanos.

Arrancar esa ceremonia con una fiesta de merengue y reggaetón... Ver a todos esos gringos parrandeando, incluyendo a Taylor Swift, es un statement muy bravo. pic.twitter.com/T5YYsDEKlH — Uribe DJ (@UribeDJ) February 6, 2023

Hasta Taylor Swift baila música de Bad Bunny y unos creyéndose únicos y especiales por odiarlo. pic.twitter.com/jXl5MLf9ao — Juan Diego Fiallos Saade (@fiallaJD) February 6, 2023

"Nunca me imaginé ver a Taylor Swift bailando una canción de Bad Bunny", "Imagina bailar para Bad Bunny en los Grammy y bailar con Taylor Swift. Uf, me moriría, lloraría y luego me moriría", son algunos de los cometarios.

