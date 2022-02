Este lunes se conoció que Bad Bunny tendría una tercera fecha de su gira 'World's hottest tour' en Colombia. Esta se llevaría a cabo en Bogotá el próximo 20 de noviembre, luego de las dos presentaciones ya anunciadas en Medellín.



La información fue publicada por la cuenta de Twitter de Music Trends, que se especializa en todo lo relacionado con conciertos en el país.

🔥 ¡BOGOTÁ, TE LO DIJIMOS! 🔥 @sanbenito se presentará en el Estadio El Campín 🏟 el próximo Domingo, 20 de Noviembre de 2022.



Somos el primer país de LATAM 🌎 en agregar una tercera fecha y en una ciudad diferente en esta gira🐰



Entradas a la venta en pocos días 🎫

Sin embargo, esta nueva fecha no ha sido confirmada por los organizadores y aún no aparece registrada en el cartel de la página oficial del artista.



No obstante, dicha información, junto a la fecha en la que saldrían a la venta las boletas, se confirmaría en el transcurso de este lunes.



La "Bad Bunny: World's Hottest Tour" arrancará el 5 de agosto en el Camping World Stadium de Orlando (Florida) y tras recorrer distintas ciudades como Miami, Chicago y Nueva York terminará el tramo por EE.UU. el 30 de septiembre en el SoFi Stadium de Los Ángeles, para luego desplazarse a América Latina.



El tramo latinoamericano arrancará el 21 de octubre en el estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo y concluirá el 9 de diciembre en el Estadio Azteca de la capital mexicana.



*Con información de EFE