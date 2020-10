Daddy Yankee y Bad Bunny barrieron en los Billboard a la música latina

Los artistas puertorriqueños Daddy Yankee y Bad Bunny fueron los artistas más galardonados en la edición de 2020 de los Premios Billboard a la música latina, al ganar siete premios cada uno, mientras que Enrique Iglesias fue reconocido como el “Artista latino top de todos los tiempos” y 'Despacito' fue premiada como la "canción de la década”.



En la ceremonia, realizada en el BB&T Center de la ciudad de Sunrise, (EE,UU.), DY conquistó seis de sus siete premios por la canción 'Con calma' incluyendo Hot Latin Song Canción del Año, Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año y Canción del Año, Airplay. Bad Bunny, por su parte, fue premiado con los cotizados galardones de Compositor del año y Artista del Año.



Le siguió Snow con seis premios, también gracias a 'Con calma'. En declaraciones a 'EFE', el artista canadiense celebró “la oportunidad" que le "dio Daddy Yankee de poder estar en esta canción tan significativa”. La artista femenina con más Latin Billboard fue la colombiana Karol G, con dos. Mientras que Romeo Santos terminó la noche con cuatro y Luis Fonsi con tres. Uno de los galardones recibidos por el artista puertorriqueño fue el Latin Billboard a la "Canción de la década" por "Despacito".



En 2010, Fonsi ganó el mismo premio por la década pasada con 'No me doy por vencido'. "No puedo creer que estas dos canciones tan diferentes hayan logrado el mismo reconocimiento", expresó el artista a EFE, quien destacó además que ambas las compuso con mujeres. Claudia Brant la primera y Erika Ender la segunda.



Romeo Santos y Enrique Iglesias aparecieron juntos en público durante la ceremonia por primera vez desde el inicio de la pandemia. Al recibir el premio al "Álbum de la década" por su disco "Fórmula Vol.2", el artista estadounidense de origen dominicano celebró que desde la salida al mercado de su producción, con colaboraciones con Drake y Nicki Minaj, ha habido "muchos trabajos en español con artistas internacionales". "Ya no me siento tan solo en esto", subrayó Santos en un discurso en el que expresó su orgullo de la cultura latina y el español.



Pitbull fue el encargado de darle el inédito galardón de Artista latino top de todos los tiempos a su "amigo" Iglesias, quien no llevó un discurso preparado y se limitó a dar las gracias a su equipo y decirle a sus fans: "os extraño mucho".

La gala, transmitida por la cadena Telemundo, fue marcada por las estrictas medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. Mientras que la alfombra roja fue sin música y con una distancia de varios metros entre los escasos periodistas autorizados y los artistas, la ceremonia de entrega se dividió en cuatro escenarios. "No nos podemos ver realmente si no estamos en la misma área", explicó a Efe el español Pablo Alborán.



El espectáculo comenzó con el estreno en vivo de 'Hawái', el mayor éxito de este año del colombiano Maluma, quien también fue premiado con el galardón Espíritu de la esperanza, por su trabajo con su fundación el Arte de los sueños. Jesse & Joy cantaron 'Love (es nuestro idioma)', Fonsi y Farruko 'Perfecta', mientras que Gente de Zona y Gerardo Ortiz presentaron su colaboración 'Otra botella'.

El momento más emotivo de la noche fue el homenaje al legendario compositor mexicano Armando Manzanero, quien recibió una serenata por parte de Luis Fonsi, Joy Huerta, Pablo Alborán y Reik, quienes cantaron algunos de sus éxitos, que son parte del cancionero romántico latinoamericano como “Por debajo de la mesa” y “Esta tarde vi llover”.



“No tengo palabras para poder expresar lo que mi corazón siente por haber compartido con esta generación tan fuerte y talentosa, en un espectáculo tan grandioso como este. ¡Qué viva siempre la canción latinoamericana!”, expresó Manzanero al recibir el Premio Latin Billboard “A la trayectoria”.



Otro homenajeado fue el cantautor colombiano Carlos Vives, quien recibió de Emilio Estefan el Premio Latin Billboard “Salón de la fama”. Vives recordó que “la industria no lo vio, pero el público sí”, cuando comenzó en la música con su “pop anclado en el folclore colombiano” y pasó a cantar algunas de sus canciones más populares como “La gota fría” y “La bicicleta”, además de su tema actual “Cumbiana”.

También se habló de política

Aunque la noche fue dedicada a la música más exitosa del año pasado, los artistas reconocieron que el momento era "agridulce", pues estaban emocionados por poder estar de nuevo en un escenario, pero lamentaron las muertes mundiales por el coronavirus. Ozuna cerró la presentación de su canción "Gracias" con la aparición de sus hijos y un llamado a "terminar con la violencia contra la mujer, hay que acabar con los feminicidios".



En la alfombra, muchos artistas llamaron a votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos.



"No voten por partido si no por los candidatos que de verdad estén dispuestos a ayudar a nuestra gente", expresó Wisin en el escenario al recoger con Yandel el premio a la "Canción tropical del año" por "Aullando". La ceremonia terminó como empezó: con mucha energía y baile. Los encargados de decir adiós y hasta el año que viene fueron Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Myke Towers con "La nota".

EFE