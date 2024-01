Bad Bunny cerró el año con el video de 'No me quiero casar'

En una celebración de Año Nuevo, Bad Bunny se enfrenta constantemente a la misma pregunta. ¿Cuándo piensa casarse?, le preguntan una y otra vez los invitados. A todos él, les responde cons sus razones para no hacerlo.

Con estas escenas comienza el video que el ‘Conejo Malo’ presentó en el último día del 2023. Una fallida propuesta de matrimonio da pie para que suene la música de la canción No me quiero casar, una de las 22 que componen el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, del artista puertorriqueño.



El sketch inicial, ajustado al momento en que se lanza el video -de un total de 10 minutos-, despide un año en el que Bad Bunny sigue cosechando éxitos, no solo por su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, lanzado en octubre pasado, sino por los números alcanzados por su trabajo anterior.



(Puede leer: ¿Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron su relación?).

Gracias a Un verano sin ti, Bad Bunny volvió a encabezar récods en Spotify: con sus 4,5 millones de reproducciones en esa plataforma, alcanzó al récord Guinness al álbum más reproducido del año.



En Nadie sabe lo que va a pasar mañana, Bad Bunny se acompaña, en algunas canciones, de artistas como Young Miko, Mora, Bryant Myers, Luar la L, Yovngchimi, Eladio Carrión, Arcángel, Ñengo Flow, De la Ghetto y Feid.



En la mañana del primero de enero de 2024, cerca de 20 horas después de su salida al aire en Yotube, el video tenía más de 2 millones de reproducciones.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET