'Déjala que 'perree' sola y no la jodas': Bad Bunny

"No me vuelvas a decir bebé / Yo no soy tuya ni de nadie / Yo soy solo de mí / No me vuelvas a decir bebé / Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti / No me vuelvas a decir bebé".

Frases como estas hacen parte del más reciente sencillo de Bad Bunny, 'Solo de mí', en el que deja un fuerte mensaje en contra de la violencia de género que sufren las mujeres a diario y que que le ha costado la vida a 23 mujeres en su país, Puerto Rico, en lo que va de año, más del doble de lo registrado en el 2017.

"No estoy seguro si las peleas de gallo son maltrato, pero la violencia de género en contra de la mujer y la cantidad absurda de mujeres que son asesinadas al mes sí lo es", sostuvo el artista en su cuenta de Instagram, donde tiene sobre 14 millones de seguidores.



El artista se refirió a la polémica en la isla ante la una medida federal contra la industria y peleas de gallos, un sector económico que genera anualmente cerca de 80 millones de dólares y da trabajó a unas 30.000 personas en Puerto Rico.



"¿Cuándo vamos a darle prioridad a lo que realmente importa? Siempre queremos culpar a todos menos al que tiene la culpa. Es hora de tomar acción ya! Sé que habrán muchas opiniones, pero yo solo les digo que por algo se empieza, y cada cual hace su parte como cree que pueda", prosiguió.

"No queremos ni una muerte más! Respeta la mujer, respeta al hombre, respeta al prójimo", puntualizó Benito Martínez, nombre verdadero de Bad Bunny.



El vídeo musical consta de dos partes. En la primera aparece una mujer interpretando la letra de Bad Bunny y simulando que está siendo pegada en su rostro y comienzan a aparecer moretones en dicha parte de su cuerpo, hasta que los detiene con sus manos. En la segunda parte aparece el artista urbano, junto a un grupo de personas, interpretando el resto de la canción y disfrutando en una discoteca.



*Con información de EFE