El pasado domingo, 28 de agosto, se celebraron los premios MTV en el que varios artistas del mundo de la música fueron galardonados en diferentes categorías como ‘Mejor Álbum’,‘Mejor Canción’, entre otros.

La gala dejó presentaciones extraordinarias y controversiales, como la del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se convirtió en el primer artista de habla no inglesa en ganar como ‘Mejor Artista del Año’ en estos premios.



Pero esto no fue lo único que llamó la atención de su presencia en la ceremonia. El artista en pleno escenario besó a uno de sus bailarines, mientras interpretaba su éxito ‘Titi me preguntó’.

Bad Bunny se lío con un chico? Ole el #VMAs pic.twitter.com/wl4Mk9VLXf — tu perreador boy de confianza 🇮🇨 (@boorjaapb) August 29, 2022

En esa misma presentación, el cantante de éxitos reconocidos como ‘Me porto bonito’, ‘Ojitos lindos’, ‘Party’, ‘Yo perreo sola', entre otras, en un primer lugar besó en la boca a una integrante de su equipo de bailarinas. Posteriormente, se abalanzó hacía su otro bailarín y le dio un beso.

¿Hubo disgustos?

La gran mayoría de los asistentes a la premiación y seguidores del artista urbano aplaudieron la escena. Así como diferentes artistas del reguetón, quienes destacaron que, una vez más, ‘el conejo malo’ rompió con los estereotipos. Algo similar a cuando posó con una falda para la portada de la revista ‘Harper’s Bazzar’.



En menos de 24 horas, el video de la actuación del reguetonero cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales de ‘MTV’ y se ha viralizado rápidamente en plataformas como Twitter, Facebook y TikTok.

Los comentarios en redes sociales tras el beso a su compañero de coreografía no se hicieron esperar: “Por si tenían dudas de por qué Bad Bunny es el mejor reguetonero de la historia, aquí les demuestro que un beso gay no le afecta en nada y sus fans heteros están asustados”. “Bad Bunny posiblemente sea bisexual por todo lo que ha expresado, pero ¿saben una cosa?, eso ni a mí ni a ustedes nos importa, porque su trabajo aquí es lo importante y hoy hizo historia”, expresaron algunos internautas en redes sociales.

