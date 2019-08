Backstreet Boys vendrían a Colombia el próximo año 

Aunque no se ha confirmado ni fecha, lugar o boletería, la noticia se reveló en La W y ya ha generado expectativa entre los seguidores de esta banda, famosa por canciones como 'Everybody', 'I Want it That Way' y 'As Long as You Love Me', entre otras.

Según información dada por La W, la agrupación estaría en Colombia el próximo año. Sus integrantes: A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, viene desarrollando una gira mundial para promover su más reciente disco 'DNA' , sumado a un espectáculo que apela a sus éxitos de juventud.

Han vendido más de 140 millones de discos en toda su carrera en todo el mundo y fortalecieron ese formato de danza, canciones pegajosas e imagen, que ahora están explotando las nuevas generaciones de estrellas pop en Corea del Sur.



CULTURA

