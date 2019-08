Los Backstreet Boys confirman su concierto en Bogotá

Los años 90 y comienzos del 2000 fueron una época dorada para la creación de Boybands -grupos musicales de apuestos jóvenes que además de cantar tenían que bailar. De entre todos estos proyectos musicales han pasado a la historia algunos como The New Kids On The Block (formada en los 80), N'Sync (fundada en el 95) o la británica Take That, de la que salió Robbie Williams, que tuvo su punto de partida en los 90.

Obviamente, Backstreet Boys tiene su lugar protagónico en este cuadro de honor. Fundada en 1993 y convertida en éxito desde el lanzamiento de su primer álbum, tres años después, esta banda puede darse el lujo de superar los 26 años de existencia con sus integrantes originales (estos han salido y han vuelto) y salir de gira por el mundo, como si nada, con una nominación reciente al Grammy 2019 (por la canción Don't Go Breaking My Heart) y la aceptación del público joven (cosa que se demostró con sus nominaciones del año pasado en los Teen Choice Awards).



En su momento de mayor esplendor juvenil, en los 90, los seguidores colombianos de los Backstreet Boys ni siquiera alcanzaban a soñar con poder verlos en algún escenario de Colombia.



En esa época, solo podían ver a sus ídolos -A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson- en videos musicales como el exitoso I Want It That Way, que fue casi un himno de la época.

Ahora, en un nuevo momento de oro de la banda -cuyos integrantes ya están cuarentones, pero con un talento intacto-, marcado por el álbum DNA, que presentaron al mundo el año pasado, la oportunidad de verlos con su show en Bogotá se convierte en una realidad.

La gira DNA World Tour -que lleva el mismo nombre de su álbum número 10 de estudio- llegará a Colombia como parte del tramo latinoamericano de su agenda, el primero de marzo del 2020.



La agrupación presentará en el Movistar Arena de Bogotá este esperado show que ya ha sido exitoso en Europa y Estados Unidos. El paso de esta banda musical por América Latina comenzará el 21 de febrero en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, seguirá por Monterrey, Guadalajara, San José (Costa Rica) y Bogotá.



Después de pasar por la capital, los Backstreet Boys seguirán hacia Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

Venta y preventa de boletas

Así, los interesados en presenciar el espectáculo de la boyband más vendida de la historia, podrán adquirir sus boletas con antelación de la siguiente forma:



Preventa para clientes de bancos Aval: del 2 al 3 de septiembre. A través de www.tuboleta.com (solo con tarjetas de crédito), call center 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta en el país.



También hay paquetes Meet and Greet, cuya información se dará a conocer en la página oficial del grupo: www.backstreetboys.com. Más informes sobre la gira: @Backstreetboys en Instagram, Twitter y Facebook.

El escenario del Movistar Arena de dividirá en nueve zonas. Las boletas irán desde los 114.300 pesos (servicio de Tuboleta incluido) a los 811.000 pesos, según el sector escogido por los asistentes.

REDACCIÓN DE CULTURA

​@CulturaET