Bacilos vuelve recargado tras una década de separación

El grupo musical Bacilos, que marcó la escena musical latinoamericana en la primera década del siglo, se enfrenta ahora al reto de reconquistar a su público en un panorama distinto al que dejó en el 2007, cuando sus integrantes tomaron rumbos independientes.



Tras once años juntos, el cansancio y la curiosidad de hacer cosas diferentes llevaron a los Bacilos a disolver el grupo. El colombiano Jorge Villamizar (guitarra y voz), el puertorriqueño J. J. Freire (batería) y el brasileño André Lopes (bajo) habían cosechado juntos un premio Grammy y tres Grammy Latinos.

Mientras Villamizar y Freire siguieron haciendo música, el bajista brasileño se dedicó al mundo de los negocios, por lo que fue él quien más sintió la falta de los escenarios.



Finalmente, tras varias llamadas en las que surgía el tema del reencuentro, los integrantes de Bacilos dijeron: “Bueno, juntémonos y vemos a ver qué, es ahora o nunca porque el 10 es un número muy grande”, afirmó el vocalista sobre el reencuentro, que entre risas agregó “También se acabó el primer millón –en alusión al título de una de sus canciones clásicas–, entonces tocó volver a juntarse”.

El paso del tiempo no ha alterado las dinámicas de la banda: “Somos la misma gente, aunque con más canas; el mismo que siempre llega tarde, el mismo que siempre está de mal humor en la mañana, las mismas cosas”, cuenta Villamizar.



Lo que sí ha cambiado es la industria musical y sus tendencias, por lo que entender este nuevo panorama y ajustarse a sus movimientos es uno de los desafíos para Bacilos.

“Cuando empezamos, la radio era salsa, merengue, balada, y en Colombia había vallenato, nunca encajábamos en ningún lado –añade–. Ahora es lo mismo, pasaron diez años, y aunque la música latina se tomó el continente, que es algo a lo que nosotros le apostábamos, pues en este momento no se siente del todo así, es una sensación de ‘¿cómo hacemos todo esto?’ ”.



La industria musical ha acogido con entusiasmo esta nueva faceta de la banda. “Sondeamos la industria, a ver qué ha pasado, y la respuesta de la gente fue muy grata; digamos, mucha gente quería manejarnos”, cuenta el vocalista.



La reunión de Bacilos, con el lanzamiento de sus sencillos Por hacerme el bueno y Adicto a ti, ha gozado de la acogida del público, tanto por la calidad musical de los temas como por la nostalgia que despierta.



El sonido de la banda, sin embargo, no es el mismo de su primera etapa, y sus últimas canciones no suenan como Mi primer millón, Tabaco y Chanel y los otros éxitos que los catapultaron a la fama. Sobre esta evolución musical del grupo, Villamizar dice: “Tratar de hacer otra Caraluna es muy aburrido. Bacilos siempre fue una banda que estuvo absorbiendo lo que estaba pasando en el Caribe, entonces tirábamos a tener influencias de la salsa, el vallenato, el son. Hoy en día, el Caribe es el reguetón, estamos sacando de donde siempre sacamos”.



Ese cambio en sus influencias musicales representa un desafío adicional. La banda debe encontrar un balance entre los sonidos que enamoraron a sus fanáticos hace diez años y los que están dominando la industria en la actualidad. “Creo que ese es un reto fuerte para los artistas maduros. Es difícil ir dosificando qué tanto te dejas llevar por lo que está pasando en el momento y qué tanto echas para atrás y tratas de reivindicar el sonido que tenías hace diez años”, apunta Villamizar.



Ahora, con el lanzamiento de su álbum y el anuncio de su próxima gira, el vocalista de Bacilos deja ver la ansiedad por lo que viene: se prepara para una nueva etapa. “Tenemos que calmar esta curiosidad de ver cómo es Bacilos hoy en día, ver qué pasa con este disco, tomarlo día a día. Este es un proyecto que yo no creo que se tenía que haber acabado de repente, y se puede compaginar con otras cosas”.



Laura Vita Mesa

