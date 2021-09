Aymée Nuviola: ‘Si no fuera cantante habría sido infeliz’

La cubana Aymée Nuviola ha tenido la música colombiana en su vida desde niña. “Yo cantaba 'La piragua' y ni sabía que era de acá. Mi mamá sí tenía ese conocimiento”, cuenta.

Y agrega que cuando vivió en Costa Rica y en Cancún, y cantaba en hoteles, interpretó 'La gota fría'.



Nuviola (La Habana, Cuba, 8 de enero de 1973) ganó el año pasado el Grammy a mejor álbum tropical con 'A Journey Through Cuban Music' y estuvo en Colombia grabando 'Celia', la serie que contó la vida de Celia Cruz, uno de sus ídolos de siempre.



Ahora Nuviola promociona su disco 'Sin salsa no hay paraíso', en el que unió su voz a las de las colombianas Paula Arenas y Majida Issa en 'Te busco', a Fanny Lu en 'No te pido flores' y a Maía en 'Enfermedad de ti'.

(Tal vez quiera leer: Caetano Veloso, un regalo de la vida)



No solo buscó hacer versiones salseras de estos temas, sino sentir el apoyo de otras mujeres al cantar y saber que todas han hecho camino en la música.



El disco también trae una versión de 'La gota fría' e incluye, además, 'Día tras día', 'La tierra del olvido' y 'El arroyito'.



“Este álbum es un sueño logrado, no solo por brindarle un homenaje a una tierra que yo quiero y que me ha dado tanto, como Colombia, sino por la oportunidad que he tenido de cantar al lado de tremendas mujeres artistas", dice.



Desde Miami, donde vive con su esposo, Aymée Nuviola contestó nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

Una sola no, varias, una de ellas es El espacio, que compuse y me gusta dramatizarla y actuarla en el escenario; La gota fría y Besos usados.



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

Cualquier cosa de alto volumen, no lo soporto.



¿Cuáles son los 5 artistas que más la han influenciado?

Benny Moré, Omara Portuondo y Ellis Regina, entre otros.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Soy abierta a toda la música, pero una que me gusta mucho oír es Lágrimas negras.

(Le puede interesar: Las confesiones de Santiago Cruz: drogas, tuits y redención)



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o hacer un dueto?

Con Celia Cruz. Al punto de que casi se lo pido en una oportunidad que nos encontramos, pero me dio mucha pena y no lo hice.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El mar. Definitivamente, el mar.



Si no hubiera sido cantante, ¿qué profesión le gustaría tener?

Esto era lo que me tocaba, lo que más me gusta. De lo contrario, habría sido infeliz.



¿Cuál es su top 5 de artistas?

Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Omara Portuondo, Roberto Carlos, Óscar D’ León, Gilberto Santa Rosa... Y muchos más.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

La guitarra, definitivamente, porque uno se la lleva para donde quiera y no ocupa tanto espacio como el piano. Es el instrumento por excelencia.



¿Tiene algún sitio al que va a inspirarse?

La noche me da inspiración y mucha paz. Pararme en el balcón de mi casa a orar y a respirar el aire de la naturaleza, eso me inspira.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Casi nunca. Solo grito que el agua está fría o caliente.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

Todas las que sean alegres. No soy la más bailadora, pero para pasarla bien cualquier tema alegre es bueno.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Beatles.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

La pura verdad es que no me acuerdo.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?

Las de Roberto Carlos, que a Cuba llegaban con mucho atraso. Eran las románticas por excelencia para bailar con los muchachos, que no podía ser muy cerquita, no tan pegados.



¿Qué nana le cantaban sus papás?

Recuerdo canciones que cantaba mi abuela, como 'Señora Santana', 'Arrurrú mi niña' y 'A Pedro como era calvo'.



¿Dónde y a quién le cantó recientemente el Happy Birthday?

A mi hermana y a Gonzalo Rubalcaba, que cumplieron años en mayo, en su fiesta de celebración.