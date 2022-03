Un día mágico es un hermoso relato protagonizado por la princesa Sofía, única princesa de Disney que es una niña y que vive en el reino de Encantia. Un día Sofía va con su conejo Clover a una función de magia. Su mascota quedó fascinada con el espectáculo, en especial con la participación del Señor Mimos, el conejo del ilusionista. A partir de aquí Sofía y Clover ponen a prueba su amistad y las consecuencias de las decisiones apresuradas.

Vale destacar, que Un día mágico está inspirado en la serie Sofia the first (2012) que pertenece a la franquicia de Disney Junior. La producción animada fue creada por Craig Gerbel, quien también creó la serie Elena de Ávalor, y la voz de Sofía fue interpretada por la actriz y cantante estadounidense Ariel Winter, cuya popularidad creció gracias a Modern Family.



A pesar de su éxito, durante su estreno la serie causó polémica, ya que Sofía representaba la primera princesa latina de Disney; sin embargo sus rasgos: piel blanca, cabello castaño y ojos azules, hicieron dudar y discrepar a los espectadores sobre su origen.



Un día mágico invita a los padres y maestros a tocar el tema de la magia con los niños, desde su origen que se remonta a la antigüedad; pasando por los magos e ilusionistas más famosos de la historia: Harry Houdini (1874-1926), René Lavand (1928-2015), David Copperfield (1956), Dai Vernon (1894-1992), los esposos Alexander (1844-1896) y Adelaide (1853-1932) Herrmann, David Blaine (1973), Jorge Blass (1980), Dynamo (1982), entre otros.



