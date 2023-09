La Universidad de Melbourne acogerá un simposio en febrero de 2024 para analizar el impacto global de la cantante Taylor Swift, el primero de ese alcance -denominado "Swiftposium" en inglés, "Swiftposio" en español-, en coincidencia con la gira de la artista por Australia.



El evento tendrá lugar entre el 11 y el 13 de febrero en formato híbrido -presencial y online-, ha sido organizado por académicos de siete universidades de Australia y Nueva Zelanda y las admisiones para inscribir propuestas que discutir arrancaron este miércoles.



Su objetivo es escudriñar la influencia de la megaestrella estadounidense tanto en la industria musical como en la cultura, la literatura, la comunidad de fans o incluso en la economía, y espera atraer sobre todo a investigadores de Asia-Pacífico.



Entre las propuestas a discutir en el "Swiftposium", los organizadores sugieren en la página web del simposio (www.swiftposium2024.com) la relación de la cantante de temas de éxito mundial como "Shake it off" con el feminismo o el movimiento LGTBQ.



El evento coincidirá con la gira en febrero de Swift en Australia, adonde llevará su tour "The Eras", que se ha hecho con varios de los premios más codiciados del Music Video Awards (VMA) del canal de música MTV: artista del año, videoclip del año, canción del año y canción pop, además de dirección, ya que fue ella misma quien se puso detrás -y delante- de la cámara.

La cantante de 33 años se ha convertido en una de las artistas mejor pagadas de todos los tiempos, y su megagira "The Eras Tour" es considerada un fenómeno cultural y va camino de convertirse en una de las más rentables de la historia, estimándose que en Norteamérica la recaudación alcance los 2.200 millones de dólares, según CNN.



Swift se convirtió asimismo el pasado agosto en la primera artista femenina en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma musical Spotify.



EFE

