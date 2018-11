Aterciopelados: música alternativa y causas sociales

Andrea Echeverri ya iba con el Grammy en la cabeza. Literalmente. La integrante y fundadora de la agrupación bogotana de rock Aterciopelados, junto con Héctor Buitrago, llegó a la ceremonia de la 19° edición de los galardones, que se realizaron la semana pasada en Las Vegas, con un pintoresco sombrero que emulaba un gramófono.

"No nos ganábamos un Grammy desde el 2007, con Oye –recapitula Buitrago en charla con este diario–. Es muy bonito, porque es el reconocimiento por un trabajo musical que tiene en cuenta la creatividad y la autenticidad”.



Aterciopelados se trajo para la casa uno de los dos premios a los que aspiraba esa noche, el del mejor álbum de música alternativa por su trabajo Claroscura, su primera producción de temas inéditos en una década (Río fue la última, en 2008).



En ese lapso, cada uno experimentó con sus proyectos como solistas –Héctor con Conector y Andrea con Ruiseñora–; se reunieron para tocar en el Festival gratuito Rock al Parque en el 2014, y firmaron con contrato con Sony Music e hicieron la gira de su álbum recopilatorio Reluciente, rechinante y aterciopelado (2016).



“Mientras estuvimos por fuera del ruedo, estallaron las redes sociales y se empezó a perfilar mucho lo del streaming. La industria de la música cambió radicalmente. Así que cuando volvimos tuvimos que empezar a adaptarnos”, recuerda Buitrago

.

Lo bueno de tener una carrera de casi tres décadas es la posibilidad de abarcar a varias generaciones de seguidores. “Es chistoso porque hay gente que ha escuchado hablar mucho de Aterciopelados, pero no nos ubica muy bien porque son pelados de 20 años que no nos habían visto. Duramos diez años sin hacer música”, expone el cantante y compositor bogotano, exmiembro de La Pestilencia.

El dúo dinámico

La otra posibilidad que Aterciopelados tenía en el Grammy Latino del 2018 era por su sencillo Dúo, una composición de Andrea Echeverri que participó en el apartado de mejor canción alternativa.



El videoclip de la canción, que alterna las imágenes de los artistas con animaciones, es el resultado del trabajo conjunto de los músicos con el equipo de dibujantes y creativos de Rafael Pérez, más conocido como Rafatoon.



“A partir de la sonoridad de la canción, ellos nos presentaron una propuesta en blanco y negro, contando la historia, alternando con imágenes reales de nosotros haciendo los coros”, explica Buitrago acerca de la composición que retrata la relación romántica que tuvieron años atrás él y Andrea Echeverri.



Este sábado 24 de noviembre, a partir de las 7 p. m., los Aterciopelados participarán en ‘Lucis’, un espectáculo musical y artístico en la plaza de Bolívar que forma parte del festival Ni con el Pétalo de una Rosa y que lidera la actriz Alejandra Borrero. Con este show se conmemora por anticipado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mundialmente el 25 de noviembre.



“Hace tiempo pasamos por una etapa en la cual nuestras canciones eran más sobre las relaciones, despechos y romances; ahora, les damos cabida a temas como causas ecológicas o las luchas de las mujeres. Eso sí, siempre presentándolos con algo de humor y usando nuestra poesía (...) Un logro nuestro es poder seguir llevando esos mensajes, en algunos casos complejos. Conectamos con la gente porque entiende la manera en que les decimos las cosas”, concluye Buitrago.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @s0f1c1ta