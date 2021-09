‘Si hemos logrado algo es crear un estilo propio’: Aterciopelados

A veces, al ver sus diferencias, parece improbable que lleven 30 años trabajando juntos. Héctor Vicente Buitrago y Andrea Echeverri son los Aterciopelados desde los años 90 y ya están “cincuentones”, como dicen ellos mismos.

Pero sus desacuerdos parecen unirlos más. Conversan y llegan a consensos. Y quizás cada año se les hace más fácil porque se conocen mucho. Puede ser que lo que los mantenga tan unidos y les permita superar las diferencias sea su humor: ambos se ríen constantemente de lo que dice el otro.



(También puede leer: Adalberto Álvarez: adiós al gran sonero).



Han pasado por todo: llegaron a lo más alto, grabaron en Londres, ‘giraron’ con Cerati en Estados Unidos, se hicieron famosos en su país, se ganaron premios, sacaron cinco discos, se separaron, se reunieron, sacaron otros dos álbumes, se separaron de nuevo, volvieron a juntarse, sacaron otro álbum, volvieron a ganarse premios, etcétera.



Otra forma de decirlo: marcaron una época. Inauguraron una manera de hacer música, resumieron de forma elocuente lo que significaba ser colombiano (sobre todo bogotano) en los años 90 y 2000. Su marca en la cultura colectiva es indeleble y difícil de imitar, y ellos mismos lo sabían desde el principio: “Héctor Vi insistía mucho en que teníamos que lograr algo diferente, como The Sugarcubes (la banda en la que Bjorke cantaba)”, dice Andrea.



Ese legado estará vivo para siempre en su obra. Entre los álbumes de estudio y los que han grabado en vivo han presentado 10. A mitad de año sacaron su proyecto número 11, TropiPlop, producido por ellos y Leonardo ‘Leito’ Castiblanco. Es la consolidación de una banda que para muchos es la más importante del rock colombiano.



En 15 cortes recorren los temas y las estéticas que siempre los caracterizaron: el feminismo, en canciones como Antidiva y Amo de casa; la canción política, en Líderes y Destapabocas; el discurso ecológico, en Gritemos y Más allá de la ventana, y el humor, en casi todas. Además, cierran con una versión de La ciudad de la furia, la canción que Andrea cantó con Cerati en el MTV Unplugged de Soda Stereo hace 25 años.



(Le puede interesar: Sorpresivo regreso de Abba a los estudios de grabación, luego de 40 años).



A propósito, el paso del tiempo y el acercamiento a la vejez es quizás el otro gran tema del álbum. El 13 de septiembre, Andrea cumplió 56 años y Héctor ya tiene 58. Ambos tienen hijos y viven vidas familiares. Siguen siendo unas estrellas con espíritu de rockers y lo celebran con este álbum y con los conciertos que darán en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 18 y el 19 de septiembre.



Entre risas y camaradería, esto cuentan los ‘Atercios’.

En las últimas escenas de Rompan todo, el documental de Netflix sobre el rock en español, Andrea se burla de Héctor porque menciona a Shakira. Le dice que a él ‘le gusta todo’.

Héctor Buitrago (H) se ríe antes de responder: Había un disco de la Lupita que se llamaba Qué bonito es casi todo. Realmente es así. Hay éxitos que suenan en la radio y me gustan, son chéveres. En esa época había una canción de Shakira que se llamaba Dónde estás corazón. Me gustaba. Es que tuvo una época en la que era… sí, pues era roquera. Shakira era roquera. Y como estábamos hablando de eso, pues la mencioné. Eso independientemente del curso que tomó después y de lo pop que era. Creo que abrió el camino y a eso me refería. Pero a Echeverri eso le dio risa, que hablara de Shakira como roquera, que porque a mí me gusta todo, todo.



Andrea Echeverri (A): Lo que pasa es que Héctor es cheverísimo. Él es superabierto. A él le gustan artistas como Enrique Iglesias, por ejemplo. Le encanta. Yo no. Soy más selectiva y criticona. Shakira es una dura y canta increíble. Ha hecho una gran carrera. Pero es que a mí la onda sexy en las mujeres me aburre. Pienso que esa onda alimenta la violencia contra la mujer. Por eso escribí Antidiva. Me gusta ir contra el estereotipo. Lo respeto, pero las chicas que basan toda su propuesta en la sexualidad a mí me aburren. Creo que la estética de un artista es importante porque comunica mucho.

¿Qué significa ser roqueros y hacerse viejos? En el nuevo álbum, me parece, tocan ese tema en dos canciones: Otoñal y Quinceañera.

A: Ahí hay una cosa que es buenísima y que muestra, de nuevo, la diferencia entre Héctor y yo. Él escribió Otoñal, que es una divinidad. Es una celebración de que nos vamos a volver niños otra vez. Y yo escribí una canción que se llama Vieja, que salió en el álbum Claroscura, y dice: “Vida malparida, de la juventud asesina”. Ahí está la diferencia entre Héctor Vicente y yo: él es pura luz, puro optimismo, y yo soy toda darks. Pero esa es una de las cosas chéveres de los ‘Atercios’, ¿no? Vamos escribiendo sobre las cosas que nos van pasando, sin pensar en complacer a un mercado. Es una propuesta artística existencial que refleja nuestra vida. Y volvernos viejos es algo que nos está pasando en este momento.



(Lea también: Ringo Starr lanzará un EP titulado 'Change The World' el 24 de septiembre).



H: Quinceañera habla sobre lo que significa ser madre. Lo resume muy bien y también aplica para lo papás. Otoñal, realmente, es una canción de amor. Ese es un término que se le dice a los amores que experimentan las personas viejas. Son reflexiones en torno al paso del tiempo, a las situaciones de cada época y a sus correspondientes estados de ánimo.

rockstar envejecido, a propósito de la reciente muerte de Lo pregunto porque me llama la atención la figura delenvejecido, a propósito de la reciente muerte de Charlie Watts , el baterista de los Stones, por ejemplo. ¿El rock es un espíritu, una forma de ser?

A: ¡Ay, sí, eso está chévere! Sí, se trata de defender lo que uno es. Además, desde el punto de vista femenino es más complicado. A los hombres les admiten ser panzones, canosos. A las mujeres se les exige siempre la belleza. Eso engendra violencia. Pero a ver, el rock es decir que uno puede verse con lo que le dé la gana. Se trata de la música, de lo que usted comunique y del espíritu de libertad.



H: Así es. Es lo que intentamos mantener. Intentamos seguir siendo espíritus jóvenes y roqueros. El espíritu del rock: el contestatario.

Ahora que Andrea menciona la estética, siempre se ha hablado mucho de sus pintas. ¿Cómo las conciben?

A: La estética es importante para nosotros. Y va cambiando. Y no solo es cosa mía: Héctor Vicente comenzó a estudiar diseño de modas, ahí donde lo ve. Y cuando estaba en La Pestilencia era el que tenía más estilo. Por otro lado, hay un estilo que va contra el estilo. Como Kurt Cobain: con el pelo engrasado y el saco roto, y no me jodan, así va. Pero yo intento cuidar la imagen de la banda, sobre todo para los escenarios, que creo que es un lugar especial. Salir ante el público con el pelo engrasado y el saco roto no aguanta. En la entrevista sí (risas). El escenario amerita la lúdica, la puesta en escena. Yo me invento muchas cosas para mis pintas, pero para los demás chicos me invento cosas tranquilas, que no los hagan sentir incómodos.



H: Siempre hay una interacción entre ambos para decidir qué usar. Yo también tengo mi estética. A veces coincidimos y a veces no tanto. Y últimamente usamos los mismos trajes toda la banda en las presentaciones en vivo. Eso surgió del trabajo colectivo. Yo soy un poco más conservador que Andrea en ese sentido. Pero entiendo que la apariencia también sienta una posición política, no solo por la estética sino por los materiales y los orígenes de la ropa.

A propósito, ustedes siguen insistiendo en la canción política, ¿qué les interesa decir?

A: Siempre hemos hecho eso, ¿no? Aunque fíjese que a veces las canciones más famosas son las que no son así. Bolero falaz, qué sé yo. Pero si uno va a ver, en todos los discos de Aterciopelados hay realidad, compromiso, crítica, lúdica, humor. Tenemos un historial de discurso político antibélico, ambiental, feminista.



(Un texto relacionado: Silvana Estrada: ‘Antes de ser su amiga, fui fan de Natalia Lafourcade’).



H: Sí. En este punto, como en otros, a veces estamos de acuerdo, y otras, no. Sin embargo, hay conversaciones, interacciones, y llegamos a acuerdos. Si hay puntos en los que no conciliamos, lo conversamos. Y en este disco definitivamente hay muchas canciones políticas. Necesitamos un cambio y creo que todos deberíamos estar involucrados en eso, no solo los artistas. Tampoco digo que todos deban escribir sobre eso, pero nosotros encontramos muchos espacios en los que es pertinente hacerlo. Creo que el verso más revolucionario y político que hay de mi parte en el álbum es en la canción Gritemos, que dice: “Como dijo Diego Torres, / caras color esperanza”. Ese verso, por ejemplo, a Andrea le ha costado.



Andrea se ríe. Ambos ríen.

¿Le ha costado? ¿Por qué?

A: Sí, me ha costado. Apenas oí el ‘demo’ quedé confundida. Pero luego, pues, nada: lo acepté porque respeto a Héctor, que es el autor. Yo no tengo nada contra Diego Torres, pero no lo pondría en una canción. Era lo que yo le decía a sumercé: así es Héctor Vicente, acepta todo, no tiene prejuicios.



H: El otro día leí una reseña del álbum en la que un crítico musical decía, básicamente, que ese verso era lo peor del disco. Y eso para mí eso lo reafirmó. Quiere decir que sí es revolucionario. Me pregunto por qué no podemos citar una canción que habla de la esperanza, ¿solo porque el que la canta es muy pop? Son puros prejuicios.

¿La canción Destapabocas es la cuota política de Andrea?

A: Yo la escribí durante la pandemia, y es sobre eso, pero también sobre el estallido social que comenzó en el 2019. Es una canción chévere porque fue mi oportunidad de hablar de la pandemia. Desde que empezó todo se decía que lo que necesita un humano para sobrevivir es comida y remedios… A ver. Pero cómo así, es que el arte “es esencial, artículo de primera necesidad”. Como dice Héctor Vicente: necesitamos cambios. Si seguimos así, ya sabemos para dónde vamos. Necesitamos que el arte esté ahí, impulsando y acompañando a la gente.

En cuanto a lo sonoro, el álbum tiene una producción moderna, con sonidos de computador. ¿Cómo fue el proceso de producción?

A: Pues una de las razones para que la producción fuera así fue que hicimos el disco durante la pandemia, justamente. El presupuesto fue chiquito y no se podía salir mucho. Cada uno aportó desde su casa lo que podía hacer. Alcanzamos a grabar las bases de unas cuatro canciones antes, pero luego se complicó. Es que alquilar un estudio para grabar una batería vale un millón de pesos el día. Tuvimos que hacer rendir lo que había: lo grabamos en la casa, yo hice el arte del disco. Pero también corresponde con la búsqueda de sonidos contemporáneos, ¿no, Héctor Vi?



H: Sí, yo como productor siempre he intentado ser moderno. Me gusta ir con la evolución de la música. Me gusta como avanza la producción musical: las herramientas nuevas, la nueva tecnología. Y como yo trabajo mucho en el computador, las canciones van saliendo así. Me gusta experimentar con soniditos y todo eso.

¿Les sigue inquietando hablar de qué significa ser bogotanos?

A: Sin duda. Esa era la intención desde el inicio, desde cuando nos juntamos. La idea era hablar de lo que somos, y somos bogotanos. Más en un país en el que la música tropical está tan presente. Héctor Vi insistía mucho en que teníamos que lograr algo diferente, como The Sugarcubes. No queríamos parecernos a nadie. Queríamos hablar de qué significa ser de acá: el clima, la actitud más introspectiva, la ruana. Creo que si hemos logrado algo, ha sido eso.



(Además: ‘Watts era el corazón de los Stones: sin él, la banda no tiene pulso’).



H: De hecho, a veces nos burlamos un poco de nosotros mismos cuando hacemos fusiones tropicales. Hacemos, por ejemplo, una cumbia cachaca o un reggae cachaco. Nos salen a nuestro estilo. A veces salen hasta chéveres. Otras veces, no tanto. Pero esa fue la intención: lograr un estilo nuestro.



-MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Instagram y en Twitter: @mateoariasortiz