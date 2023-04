'El Dorado', ese gran disco de Aterciopelados que salió después de la oleada que dejó su anterior álbum Con el corazón en la mano, siempre será considerado como un punto de inflexión de la banda bogotana liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago.

“Es un disco tremendo, no solo para nuestra carrera, sino para la música colombiana o latinoamericana. En estos días mi marido se metió a Wikipedia y vio que el disco está en muchos listados. Veníamos de Con el corazón en la mano y pasamos de ensayar en un lavadero a ser firmados por una disquera y se articuló con un momento en el que el rock latinoamericano y esta cosa de incluir las raíces en las canciones se hizo grande y esta cosa de Mtv latino que era fuente de lo que estaba pasando…muchas cosas se juntaron para el que El Dorado fuera portentoso”, recuerda Andrea Echeverri.



Sus palabras no son solo un recuerdo de un trabajo seminal en el rock colombiano, sino que están conectadas con el reciente y exitoso concierto que presentaron en el Palacio de los Deportes y en el que le rindieron un homenaje a esa producción de 1995, celebraron sus 30 años de carrera y revisitaron himnos como Florecita Rockera, Bolero falaz, Siervo sin tierra y Colombia Conexión, entre otras.

“Cuando nos dieron la oportunidad de grabar este disco empezaron a revelarse cosas que estaban como en capas pero más abajo: lo que queríamos decir, hacia donde queríamos ir musicalmente y fue un momento en el que la llegada de muchos grupos y géneros contribuyó a que probáramos ese eclecticismo que estaba dentro de nosotros: la música con la que crecimos, la búsqueda de una identidad; canciones que hablan de mi crianza, con libros del colegio. Bolero falaz salió de una progresión del género y echamos mano de eso y la terminamos. Había algo de ranchera y el productor Federico López fue el que logró que el disco sonará un poco más pop y alcanzara a más gente”, describe Héctor Buitrago.



'El Dorado', uno de los grandes clásicos de Aterciopelados. Foto: Archivo particular

Pero el punk no había muerto, pues el disco tenía Pilas, No futuro y un rock con un mensaje más profundo en Errantes, Sueños del 95 o Las cosas de la vida.“El Dorado es una máquina del tiempo muy hermosa”, agrega Echeverri.

Aterciopelados ha tocado en los dos últimos años con frecuencia. Sumando millas, kilómetros a su carrera, definiendo proyectos nuevos y colaboraciones. “En medio de todo eso tuvimos que sacarle un buen tiempo a las canciones del disco y estuvimos muy concentrados en los detalles de la escenografía, la nueva estética”, recordó Buitrago del recital, que también será próximamente parte de la producción audiovisual del grupo.



Posiblemente recoja la emoción de una fanática que viajó desde Miami solo para acompañar al grupo, al igual que una chica de Londres que se preparó para ese reencuentro roquero y con un toque de nostalgia.



La idea de editar ese producto (ya sea en disco o un video, algo que aun están planeando Andrea y Héctor) será la oportunidad para los que no pudieron ir a concierto en el que hubo sorpresas, como la aparición de Carlos Vives y de Rubén Albarrán, cantante de la banda mexicana Cafe Tacvba, así como una experiencia sonora novedosa.

Aterciopelados Foto: Andrea Moreno. ELTIEMPO

“Son canciones muy buenas, cuentan mucho y ha sido bueno reencontrarnos con ellas, renovándolas un poquito, pero manteniendo el estilo de su época”, precisó emocionado Buitrago.

Mientras afinan nuevos proyectos, reviven recuerdos y preparan más aventuras para contar en nuevos escenarios, Andrea y Héctor respondieron nuestro Cuestionario sonoro.

¿Un sitio que los inspira?

Andrea Echeverri: ¡Tabogo! (Bogotá) con todo y su agridulce. Y el templo del Indio Amazónico, creo que las primeras fotos que nos tomamos en la vida fue como por ahí. Yo tenía un maletín con una ropita la dejamos en un carro y cuando volvimos nos habían robado ese maletín.

Héctor Buitrago: Con todo lo de El Dorado se me viene a la mente la Candelaria, la Plaza de Bolívar, la troncal de la Caracas.

¿Cantan en la ducha?

AE: No, hago ejercicios con la voz. De pronto compongo, aunque es más chévere hacerlo en una tina.

HB: No, a veces si pongo música... Me llevo un parlantico y listo.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

AE: Yo cantaba con mi hermana y decíamos que éramos las Hermanitas Singer.

HB: A Elio Roca y su canción Te necesito tanto amor.

¿Con quién les hubiera gustado compartir escenario?

AE: Con Bjork.

HB: Con Coldplay, aunque podría hacerlo también con Trueno.

¿Una banda que los devuelve a la adolescencia?

AE: Silvio… Silvio Rodríguez, pura mamerta.

HB: Pues Kiss.

¿Qué canción de cuna les cantaban sus papás?

Héctor Buitrago en concierto acompañado de Rubén Albarrán, de Cafe Tacvba. Foto: Andrea Moreno. ELTIEMPO

AE: Mi mamá boleros y rancheras y por ella existe el Bolero falaz y La estaca

HB: No me cantaban, mi abuelita a veces tocaba una armónica que tenía por ahí guardada y se sacaba unas melodías campesinas de vez en cuando.

¿Cuál fue el primer disco que compraron?

AE: Yo no estoy segura, creo que fue uno de Abba, uno blanquito o un recopilatorio de Alice Cooper, Peter Frampton y los Beatles.

HB: A mí me regalaron Jala jala y bogaloo, de Richie Ray y Bobby Cruz, en una época en la que ni siquiera estaba yo con interés por la música.

¿Una canción que siempre prende la fiesta?

AE: Le doy una nuestra: Baracunatana.

HB: Las mías son Jala jala y bogaloo; Music Sounds Better with You, de Stardust y Groove is in the Heart, de Deee-Lite

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

