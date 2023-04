La ola metalera fue entrando pasadas las 11 de la mañana para cumplir la cita a Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Angra. La primera edición del concierto de heavy metal con algunas de las leyendas más importantes del género, recibió a los primeros devotos del rock duro que no querían perderse a ningunas de las agrupaciones que respondieron al llamado de este concierto.

Angra, la agrupación brasilera de power metal fue la primera en saltar a la tarima del estadio El Campín, que apenas comenzaba a llenar sus localidades. El cantante Fabio Leoni saludó con alegría a su audiencia que comenzó a mover la cabeza con los intrincados riffs de guitarra que invadieron el lugar. Tocaron antes de las 2 de la tarde y encendieron el motor metalero con canciones como Newborn Me, Rebirth y su clásico Carry On, que fue coreado y llorado de emoción por los asistentes. Una gran antesala para Helloween, la banda alemana que ya son viejos conocidos de los roqueros colombianos.



Monsters of Rock, imágenes del concierto Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Michael Kiske (uno de los cantantes de Helloween) en una de sus interpretaciones. La gente cantó con fuerza I Want Out. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa