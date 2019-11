¿Por qué Taylor Swift es la artista de la década?

AFP

La artista había sido noticia por otro motivo adicional a las nominaciones y los premios. Ya que por una serie de problemas legales con su antiguo sello musical la Swift no posee los derechos de sus antiguas grabaciones.



En una publicación titulada 'Ya no sé qué más hacer', Swift reveló, una semana antes de la gala, que tenía dificultades para interpretar sus antiguas canciones durante su propio homenaje por un conflicto con los empresarios Scooter Braun y Scott Borchetta, quienes compraron por unos 300 millones de dólares su antigua discográfica, Big Machine Label. Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo "in extremis" y la artista pudo interpretar sus canciones en el escenario de los EMA's. EFE