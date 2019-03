El giro de Silvestre hacia el vallenato clásico en ‘Entre grandes’

Gracias a sus éxitos en los que reúne su estilo vallenato con sonidos urbanos, se pude decir que Silvestre Dangond es una estrella latina. Y justo en este momento, el cantante busca darles espacio y brillo a sus raíces. Ahora que por fin tiene el Grammy Latino y que es invitado a alfombras rojas internacionales, cuando por fuera del país ya lo conocen por sus dúos con Nicky Jam (Cásate conmigo) y Natty Natasha (Justicia), Dangond le dedicará su gira del 2019 al vallenato y a rodearse de acordeoneros de tradición.

La gira se llama Entre grandes. Los grandes son ocho acordeoneros. Siete son figuras tradicionales y Lucas Dangond, la cara joven del instrumento, es quien acompaña a Silvestre en sus conciertos y se identifica con el sonido nuevo.



Así, acusado muchas veces de haber acabado con el protagonismo del acordeonero en el vallenato (por eso, Rolando Ochoa salió de su agrupación), Dangond se cansó de defenderse solo con palabras y actuar. Con la gira, refuerza la idea de que “no casarse”, musicalmente hablando, con un solo artista abre más oportunidades para acordeoneros y cantantes.



Ya el Movistar Arena de Bogotá anuncia el show de Silvestre y los grandes. Las imágenes de Emilianito Zuleta, Franco Argüelles, los reyes de reyes Álvaro López y ‘El Cocha’ Molina, así como los reyes vallenatos Ómar Geles, Beto Villa y Julián Rojas, brillan en la promoción del espectáculo del 10 de mayo. Pero la gira comenzará antes, en el Festival de la Leyenda Vallenata, en Valledupar.



“A ninguno se le había ocurrido esto de recorrer el país y el exterior llevándole nuestra música a toda la gente –decía emocionado Emiliano Zuleta Díaz–. Es como un recital de música tradicional que poco a poco tiende a acabarse. Me parece fenomenal porque le damos nueva importancia”.



Cada acordeonero marcó algo en Silvestre, así lo dice el cantante. A Ómar Geles –que además compone y es productor musical– lo admira por su eterna forma de renovarse. “Cada día hace más canciones, más melodías, cada día tiene más ambición, me identifico con él”, dice Silvestre.

“Es un honor que Silvestre me haya invitado –responde Geles–. Será como todo el vallenato en un solo concierto. Es una idea grandiosa, porque se oirán canciones icónicas del vallenato, que están en el corazón de la gente”.



Geles resalta que mucha gente nueva llega al género a través de Silvestre. Por más fusiones que haga, siempre habrá alguien que quiera saber de dónde viene y encontrará el vallenato que lo alimentó como artista.



Gonzalo ‘El Cocha’ Molina, rey de reyes 1997, que tuvo una gran época al lado de Diomedes Díaz es otro de los invitados.



“Durante mucho tiempo fue uno de los rivales de Geles –relató Silvestre en la presentación de la gira–. No podían ver a Ómar en un patio, porque llamaban a ‘El Cocha’: ‘Vente pa’ que te le pongas al frente’. Fueron contrincantes en festivales”. Sobre esto, Molina respondió que con el tiempo, él y Geles pasaron de rivales a hermanos.



Beto Villa, rey vallenato 1988, es otro de los invitados. Cuando la vida le sonreía como productor musical, una enfermedad lo sacó de los escenarios durante diez años.

“Beto Villa tiene un brillo particular en su acordeón, una forma diferente de tocar. Toda la vida fui su alumno”, dijo Silvestre Dangond al presentarlo. Y Villa, recordado por haber sido uno de Los Betos, relató que en sus años de convalecencia era un joven Silvestre quien lo animaba a volver al ruedo musical. Ahora, es uno de los elegidos para la gira Entre grandes.

Otro de los grandes es el rey de reyes 2017, Álvaro López, de la dinastía López. Silvestre dice que creció oyéndolo, cuando tocaba al lado de Jorge Oñate. López fue el último acordeonero de Diomedes Díaz. Y sobre la gira, se mostró agradecido por el llamado, porque “es uno de los cantantes que tomó la iniciativa, que tuvo pantalones para hacer esto, con acordeoneros tan importantes de la música vallenata”.



En efecto, tiene algo de valentía salir de gira y no interpretar sus éxitos más recientes. Silvestre dijo que este show se dedicará por completo al vallenato que oye y canta en la intimidad, en el patio de la casa, en las parrandas que hace con amigos. Por eso, el artista pidió que no le preguntaran por nada que se saliera del vallenato clásico.

LILIANA MARTÍNEZ POLO​@Lilangmartin