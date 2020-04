Esto es lo que sabemos del nuevo disco de Lady Gaga: 'Chromatica'

No ha parado el revuelo tras el anuncio del nuevo disco de la artista, quien dio un adelanto recientemente con el sencillo ‘Stupid Love’. Sin embargo, ha sido un poco insólito, ya que se ha dado como por etapas, claro, teniendo en cuenta la situación por la pandemia que esta viviendo el mundo.

Sin embargo, ya está todo listo para muy pronto poner en circulación Chromatica, el sexto álbum de Lady Gaga de estudio que tendrá colaboradores famosos y hasta una canción de K-Pop.



En un material promocional que se dio a conocer en las tiendas Target aparecen nombres como el de Elton John, que ayudó a la cantante neoyorquina en la canción Sine from Above, al igual que Ariana Grande, en Rain on Me, mientras que Sour Candy la grabó con la banda Black Pink.



“No siento que sea correcto lanzar este álbum con todo lo que está pasando”, expresó recientemente Gaga, que fue la gestora del concierto “Together at Home” con Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, para ayudar en la lucha contra el covid-19.



Pero lo que sí dio a conocer la cantante neoyorquina fue la lista de las canciones que hacen parte de su nuevo disco. Plastic Doll,, Love me Right , Alice, Fun Tonight, 911, Enigma, Replay, 1000 Doves, Babylon y tres versiones de la canción que le da el nombre al álbum.



CULTURA

@CulturaET