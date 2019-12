Así va a ser el festival más fuerte de metal en Colombia

El heavy metal goza de buena salud en el 2019. Este ha sido un año de reencuentros con leyendas como Scorpions, Whitesnake o Slash; junto a otros como Hammerfall, Epica, Carcass o Sodom, solo por nombrar algunos, un contexto en el que se ubica muy bien la segunda edición del Knotfest Colombia 2019.

Se trata del festival que este viernes reunirá a pesos pesados del género en el Hipódromo Los Andes este viernes 6 de diciembre.



Luego de una primera aventura el año pasado, en la que Kreator, Helloween, Arch Enemy y Judas Priest –como cabezas de cartel– demostraron que se podía tener una fiesta metalera al nivel de los grandes encuentros musicales de rock o pop, los fanáticos están listos para otra dosis de metal.



La nueva edición del Knotfest, una idea creada por los integrantes de la banda estadounidense Slipknot, contará con la presencia de esta agrupación en el escenario.



Liderada por el cantante Corey Taylor, regresa al país con sus máscaras y una teatralidad especial, y sus integrantes preparados para hacer un recorrido al rojo vivo de una carrera que ya tuvo su más reciente trazo musical con We Are not Your Kind, trabajo discográfico que fue lanzado el 9 de agosto de este año.



En este disco mantienen latente el sonido visceral y calculado, con algunas sorpresas representadas en temas como Birth of a Cruel, salvajadas como Nero Forte o experimentos sonoros como Critical Darling, que lleva la tensión sonora a otro nivel.

Slipknot regresan para apoyar a su festival. Foto: Kntofest 2019

Testament es una de las bandas más experimentadas dentro del thrash metal. Foto: Kntofest 2019

Pero más allá del interés que pueda suscitar escuchar en vivo el disco mejor recibido por la mayor parte de la crítica musical, el retorno de Slipknot asegura un enloquecido viaje por canciones que son consideradas himnos del grupo, como Wait and Bleed, Spit It Out o Duality.

“La gente quiere lo mejor de la música y una mejor experiencia. Somos más que personas moviendo las cabezas, amamos el rock, pero en realidad somos una cultura que comparte muchas ideas acerca de lo político, de lo religioso, de género. Hay espacio para que sea un lugar de encuentro, de socialización”, fue el comentario de Shawn Craham, conocido como Clown (Payaso) en el grupo, que se encarga de la percusión y de todo lo relacionado con la organización del Knotfest.



Craham tiene muchas expectativas con la nueva edición, ya que el festival del año pasado logró reunir más de 15.000 asistentes, una cifra que superó los cálculos iniciales y demostró que la comunidad metalera sigue latiendo y es fiel a un buen espectáculo.



Las palabras de Crahan, dadas en una entrevista a este diario el año pasado, aplican a esa idea de configurar una gama amplia de sonidos y estéticas metaleras, con elementos visuales; nostalgia, brutalidad y hasta un poco de filosofía de un espectáculo que, en general, pretende ser siempre impactante.



El Knotfest 2019 tiene como invitados de lujo a agrupaciones como W.A.S.P., Behemoth, Accept, Testament, Stratovarious, Unleashed y A.N.I.M.A.L., entre otras bandas.



Es cierto que se trata de viejos conocidos que, en su mayoría, ya han puesto a temblar suelo colombiano, pero lo cierto es que todos representan un trabajo duro y continuo en una industria musical que a veces parece querer invisibilizarlos, sumado a otras propuestas que se han dedicado a renovar o explorar otras sonoridades dentro del rock pesado.



W.A.S.P. traerá ese heavy metal pegajoso y muy intenso en una presentación que tiene un cierto aroma a venganza, ya que el grupo tuvo que cancelar un concierto en Colombia el 6 de abril de 2010. Ahora podrá entregar a sus fanáticos un espectáculo en vivo con canciones como On Your Knees, The Idol, I Wanna be Somebody y Wild Child.



Mientras, los polacos de Behemoth, con una mezcla de black metal y death metal, vienen a confirmar por qué son considerados una de las agrupaciones más sólidas dentro del sonido extremo contemporáneo gracias a álbumes como The Satanist y I Loved You at Your Darkest.



También hay un poco de thrash metal con Testament, que posiblemente deleiten a sus seguidores con temas de antaño como Over the Wall, Practice what your Preach o Brotherhood of the Snake, esta última hace parte de su más reciente álbum homónimo.



Siguiendo con esa mezcla de nostalgia, pesadez y reinvención, también tendrán su espacio en el viejo Hipódromo de los Andes los alemanes de Accept, que han estado al pie del cañón desde 1976 de la mano del guitarrista Wolf Hoffmann, quien fundó la banda y ahora cuenta con el apoyo de Mark Tornillo, vocalista desde el 2009.



Tornillo estará listo para apretar sus cuerdas vocales con éxitos como Metal Heart o Balls to The Wall y otras de su nuevo ciclo, como Rise of Chaos y Die by Sword.

A ellos se sumará Stratovarious, de Finlandia; Unleashed, de Suecia, con una mezcla muy densa de death metal, representado en 13 álbumes de estudio, además de su nuevo trabajo, The Hunt for White Christ.



La noche metalera también abrazará a Carnifex, representantes de un deathcore muy especial que se ha hecho sentir en San Diego (EE. UU) desde el 2005.



El sonido latino estará de la mano de Andrés Giménez, Titu Lapolla y Marcelo Castro, integrantes de A.N.I.M.A.L., con su mezcla de hardcore, groove metal y thrash, unas letras marcadas por la crítica social y el orgullo de haber recibido el galardón Carlos Gardel (premio a la música en Argentina) en la categoría de mejor álbum de metal, para su más reciente producción, Una razón para seguir.



Por Colombia estarán Perpetual Warfare; Koyi K Utho, Reencarnación, Arzen, Aire Como Plomo, Random Revenge, Poker y Gutgrinder.



Además de la música, Knotfest contará con un museo dedicado a Slipknot, un show de burlesque con fuego,áreas de comida y otras experiencias. Más información en knotfestcolombia.com



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1