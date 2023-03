La primera vez que le ofrecieron a Alci Acosta, la leyenda del bolero, ser parte del Festival Estéreo Pícnic –uno de los eventos musicales más importantes del país y habitual cita de jóvenes–, aceptó sin dudarlo. Pero la pandemia impidió que la cita se cumpliera. La segunda vez, en el retorno de 2022, al maestro se le cruzaban las fechas con un evento familiar y no pudo asistir. Pero este año, en el que empezará a despedirse de los escenarios, será la vencida.

Por eso, en el cartel de la decimosegunda edición del esperado Festival –o como lo ha llamado Julio Correal, ‘el Coachella latinoamericano’–, su nombre resuena porque compartirá escenario junto a las estrellas más rimbombantes de géneros musicales que le son distantes:



Por primera vez en Colombia estarán figuras como la leyenda del new wave Blondie, el ícono mundial contemporáneo Billie Eilish; estrellas del género urbano como Rosalía, Bizarrap y otras célebres bandas del multifacético ‘Pantone’ sonoro global como Drake, The Chemical Brothers, The 1975, Lil-Nas X y más de 110 artistas. “Queríamos un festival en el que, si tienes 50 años, puedas encontrar algo que te encante, pero también si tienes 18”, explica a EL TIEMPO Sergio Pabón, director del festival (FEP).



Del 23 al 26 de marzo, en el Campo de Golf Briceño 18, de Sopó, a las afueras de Bogotá, se abrirá un portal a ‘un mundo distinto’ en el que las diferencias musicales se romperán.



(Lea también: En Estéreo Picnic habrá un espacio para cuidarse y cuidar a los amigos de sustancias psicoactivas y violencia de género).

Facebook Twitter Linkedin

El cantante de hip hop Lil Nas X. Foto: Yibing Guo Jia. Cortesía Sony Music.

“El espíritu del festival es más que estar atado a géneros musicales. Nuestra misión es transgredir, llevar los gustos de la gente al límite, que todas estas barreras mentales podamos derribarlas. Todos tenemos esos placeres medio escondidos de artistas que nos gustan y de pronto no son cool de aceptar”.



En sus 13 años de historia, el Festival pasó de tener 2.500 asistentes en su primera edición a más de 110.000.



Además, ha reunido a más de 400 agrupaciones de Latinoamérica, EE. UU., Rusia, Alemania, Francia, España, Suecia, entre otros. Un estimado de 175 agrupaciones han sido nacionales a lo largo de su historia y 65 latinoamericanas.



“Buscamos rendirles homenaje a nuestras raíces y valores. Por eso, la inclusión de un artista como Alci Acosta. Pero también queremos reflejar el espíritu de nuestros tiempos y estar a la vanguardia. Un cartel muy incluyente no solo en términos de género sino también de razas, de inclinaciones sexuales, que de verdad refleje lo que somos como planeta”.



En ese globo musical que ofrece el Festival, los k-poppers (amantes del pop coreano) podrán encontrar por primera vez un grupo que los haga saltar de emoción como The Rose. También debuta como género la guaracha –cuyo anuncio no dejó de salir sin cierta polémica– que estará en los escenarios de la mano de Fumaratto, el referente de la guaracha electrónica desde Medellín.



(Le puede interesar: Toda la información sobre esta y otras ediciones del Estéreo Picnic).



Además de aumentar a cuatro días de festival, los asistentes podrán disfrutar de dos discotecas en espacios oscuros con gran producción: una de música electrónica más alternativa y otra de reguetón. “Será un lugar en el que te vas a salir de la rutina del festival, te vas a sentir en otro lugar del mundo”, explica el director.



Entre esos ‘metaversos’ que tendrá el Festival, la compañía de teatro argentina Fuerza Bruta hará un espectáculo inmersivo de hora y media que se repite cuatro veces cada día. Allí presentarán una experiencia interactiva que incluye una piscina que baja hasta la cabeza de los asistentes; estallidos de papel, luces y llamativos elementos que despertarán los sentidos.



Pero no todo ha sido luminoso. Uno de los obstáculos que más ha pesado en los fanáticos fue la salida de Blink-182, que se iba a presentar por primera vez en Latinoamérica. Travis Barker, baterista de la banda, sufrió un accidente en los ligamentos de un dedo y esto causó la cancelación de su gira.



“La situación con Blink fue terriblemente triste. La gente se moría por verlos y nosotros también, como fanáticos nos dolió igual”, recuerda Pabón. No obstante, en tiempo récord, consiguieron un gran reemplazo que ya había estado en el Festival del 2019. “Creo que en espíritu, Twenty One Pilots es una banda que se parece a Blink, pero de otra generación. Es una banda amiga que rápidamente se montó en esta locura de tener que confirmar en dos o tres días una gira por Latinoamérica y fue muy lindo contar con su apoyo”, señala Pabón.



(Lea también: El Estéreo Pícnic 2023 tendrá un templo para el reguetón)



Para concluir, el director habla de un sentimiento que quisiera que los fanáticos se lleven a su casa el 26 de marzo: ‘Vivir el presente’. “A pesar de que estás en un lugar con decenas de personas, soñamos con que encuentres una banquita donde te puedas sentar con un amigo a hablar, tomarte una cerveza y sentir que eres dueño de ese pedacito del festival (...) Creo que el festival tiene ese poder de hacernos sentir presentes, olvidarnos de la monotonía”.

Video Tove Lo trae la fórmula del electropop sueco al Estéreo Pícnic

Algunos de los invitados de lujo al FEP

La cantante española Rosalía Foto: Cortesía Festival Estéreo Pícnic Alci Acosta, músico, es uno de los más reconocidos intérpretes del bolero popular. Foto: Archivo particular Traje negro estrambótico Foto: EFE Ryan Castro Foto: Instagram @ryancastrro El grupo se presentará en el Festival Estéreo Pícnic, en Bogotá. Abajo: U-God y RZA; arriba: Cappadonna, Raekwon, Method Man, GZA, Inspectah Deck, Ghostface Killah y Masta Killa. Foto: Kyle Christy El rapero tiene un gran historial amoroso. Foto: Instagram @drakerelated Actuación de Bizarrap durante la Coca-Cola Music Experience 2022 en Valdebebas, en septiembre de 2022 en Madrid (España). Foto: GETTY Juan Sebastián Rozo, Pedro Ojeda, Marco Fajardo y Mario Galeano conforman Frente Cumbiero. Archivo particular Foto: Cortesía artista De izquierda a derecha los integrantes de la banda: Martín Vargas, Juan Pablo Isaza, Simón Vargas y Juan Pablo Villamil. Foto: Universal Music Así se ve hoy Debbie Harry, que está de gira con nuevo trabajo, ‘Pollinator’. Foto: AFP

Así se escuchará la movida nacional

Nuestra misión es transgredir, llevar los gustos de la gente al límite, que todas estas barreras mentales podamos derribarlas. FACEBOOK

TWITTER

Desde pop y boleros hasta ritmos del Pacífico y del reguetón. Estos serán algunos de los sonidos colombianos que se presentarán en las tarimas de este festival. El rap, hiphop, rock e indie también hacen parte de la apuesta nacional.



Representando la región Pacífica, artistas como Semblanzas del Río Guapi, Nidia Góngora y Tropicana Club traen estilos originales que recogen los sonidos ancestrales y populares de su tierra; desde Antioquia, No Rules Clan, EV y Mr. Beat son solo algunos de los artistas de su propuesta.



Entre los colombianos más reconocidos se presentarán la artista colomboestadounidense Kali Uchis, la banda bogotana Morat; el rey del bolero, Alci Acosta, desde la costa Atlántica, y el reguetonero Ryan Castro.



Entre los artistas nacionales estarán: Lee Eye, Junior Zamora, Ana Sanz, La Ramona, Elsa y Elmar, Mabiland, Vale, Mitú, Elkin Robinson, Dawer x Damper, Frente Cumbiero, Ana María Vahos, Salt Cathedral, Ha$lopablito, Amantina y Felipe Orjuela.



Lika Nova es una de las bandas que representan la movida de nuevos sonidos locales. Es un grupo de “extrovertidos y decididos”, como se califican a sí mismos, que actuarán el jueves 23 de marzo en el escenario Johnie Walker, a las 4:45 p. m.



Según cuenta Levy Rodríguez, baterista de la banda, “llevamos buscándolo (estar en el festival) desde hace siete años, trabajando para lograrlo”. En su presentación tendrán músicos invitados.



Lika Nova se refiere también al respeto que tienen por otras bandas que han comenzado desde la misma escena local: “Escuchamos a Tropicana Club, unos chicos de Cali que también se presentarán”, afirma el vocalista, Luis Rojas.

Consejos para una buena experiencia en el FEP

Si tiene vehículo propio , una de las rutas más fáciles para desplazarse al lugar es tomar la autopista Norte y salir por la vía Bogotá-Tunja.

En transporte público , deberá tomar un bus intermunicipal en la Terminal del Norte que vaya a Zipaquirá y allí tomar otro bus hasta Briceño. También habrá un sistema propio de buses del FEP ($ 50.000 ida y vuelta, cada día, también por trayectos). Los puntos de salida –cada 20 minutos– son: Carulla Alhambra, parqueadero Maloka y parqueadero Uniandes.

No habrá efectivo. Quienes deseen comprar en restaurantes, tiendas o barra de licores deberán pagar de forma electrónica. Para ello tendrán que recargar la manilla en los puntos cashless, dentro del festival. Aceptarán tarjetas débito y crédito. Además, los asistentes podrán recargar su manilla antes en www.festivalestereopicnic.com. Para realizarlo, busque al respaldo del chip de la manilla el serial de 14 dígitos. Si realiza este proceso, le devolverán el 10 por ciento del monto de la recarga.

GABRIELA HERRERA Y ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO