El segundo día del Festival Estéreo Picnic fue un éxito total. Miles de personas reunidas experimentaron juntas el calor metafórico de la música, esa sensación que llena el alma de felicidad y deja los mejores recuerdos.



En los escenarios Adidas y Banco de Bogotá sonaron las primeras notas musicales sobre las 2 p. m. dirigidas Neck Talese y Clandes respectivamente.

Aunque llovió gran parte de la jornada, los shows siguieron su curso con normalidad. Eso sí, todo el Campo de Golf Briceño 18 estaba lleno de lodo. Muchos de los ‘outfits’ terminaron literalmente embarrados.



(Le puede interesar: Anuel AA y Maluma lanzan su nuevo sencillo: 'Diablo, qué chimba').

Rosalía, una de las protagonistas del segundo día

Facebook Twitter Linkedin

Rosalía en el Festival Estéreo Picnic 2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El espacio designado para los asistentes en el escenario de Adidas estaba a rebosar. Las personas se reunieron desde todos los ángulos para ver a la 'Motomami'. A las 9:45 p. m. las luces se encendieron y apareció Rosalía, acompañada de sus bailarines. La primera canción que interpretó fue 'Saoko'.



Luego, recreó el icónico gesto de fastidio en 'Bizcochito', por lo que los asistentes no dudaron en alzar sus celulares para grabar la escena que, aunque se repite en cada concierto, conquista el corazón de sus fanáticos.



En el desarrollo del espectáculo, 'La Rosalía' mantuvo la energía al máximo: bailó con destreza todas las coreografías, su voz brilló y, por supuesto, interactuó con el público. De hecho, un fanático le hizo llegar una chaqueta de los colores propios del álbum 'Motomami', rojo y negro. La cantante se la puso y dijo: “Es muy bonita porque es la única así en el mundo”.



De igual forma, presentó canciones de su antiguo álbum 'El Mal Querer' como 'Malamente' y 'Pienso en tu mirá'. El público le pedía 'Beso', tema que lanzó hace un día con su prometido, Rauw Alejandro, así que la interpretó. Se sorprendió al ver que los asistentes conocían el sencillo que recién se había lanzado.

El R&B, rock y pop internacional sobresalió como nunca

Blondie

Facebook Twitter Linkedin

Blondie en el Festival Estéreo Picnic 2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Las estrellas del rock llenaron de energía a quienes se acercaron a verlos. Las vibraciones del bajo daban un corrientazo que obligaba a todos a bailar las canciones de la banda estadounidense.



Su vocalista, Debbie Harry, interpretó todos sus éxitos con entusiasmo y sensualidad. Clem Burke, baterista, se lució en 'Call me' y, por su parte, los guitarristas realizaron varios solos que emocionaron al público.

Drake, Tove Lo, The Rose y Aurora

Facebook Twitter Linkedin

Tove Lo en el Festival Estéreo Picnic 2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Drake, otro de los titulares del día, reunió a muchas personas en el 'Johnnie Walker'.



Arrancó con 'SICKO MODE' e interpretó éxitos como 'One dance', 'MIA', 'God's Plan', entre otras.



Asimismo, desde Europa, llegaron Tove Lo y Aurora para brindar espectáculos más cercanos a sus fanáticos.



Tove Lo dejó para el final 'Habits' y 'No One Dies From Love'. Aurora cantó en el intermedio de su presentación 'Queendom' y 'Runaway'.



En 'Exist for love' se respiró amor, tanto así que en el público muchas parejas aprovecharon el momento para darse un beso apasionado.



The Rose, banda que viene por primera vez a Colombia desde Corea, puso a brincar a toda su fanaticada, tanto así que se sentía el eco del redoble debajo de los pies.



Una de las canciones con las que esta banda coreana conquistó el corazón del auditorio fue 'Sorry'. Incluso, una de asistentes le gritó al vocalista principal, Kim Woo-sung, "papasito", a lo que él respondió: "¿Me dijiste papasito?". Todas las fanáticas estallaron en gritos de euforia.



(Siga leyendo: Se filtran las canciones del nuevo álbum de Shakira: ¿con quién colaborará?).

El talento nacional estuvo presente

Facebook Twitter Linkedin

Mabiland en el Festival Estéreo Picnic 2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Los artistas que hicieron parte de la movida fueron Mabiland, quien llegó con su sabor y mezcla de sonidos del Quibdó y Medellín. La artista invitó al escenario a Camilo de Providencia para interpretar su canción 'El Rumbo'.



Tropicana Club también representó la cultura del país. Las canciones que interpretó el artista hacían que todos los que lo escucharan se imaginaran en la 'sucursal del cielo'.

¿Qué hay para comer en el FEP?

Uno de los espacios más grandes de comida se encuentra en frente del escenario del Banco de Bogotá. Hamburguesas, sándwiches, lechona e incluso ramen son algunos de los platillos.



Aunque los precios varían según el lugar, el promedio por plato está entre los 35.000 y 45.000 pesos. La mayoría de comercios están abiertos hasta el cierre, sin embargo, es importante recordar que todos los pagos se hacen a través de la manilla de acceso al festival.

¿Cómo utilizar mi pulsera para comprar dentro del evento?

En los puntos 'cashless' del FEP se puede recargar la manilla. Puede realizar el pago en efectivo o utilizando su tarjeta débito/crédito. En el momento en que se active el saldo, podrá comprar alimentos, bebidas, vestuario y accesorios.



Si por alguna razón no gasta todo el dinero, no se preocupe, no se va a perder. El festival le devuelve lo que no haya usado.



(Siga leyendo: Estéreo Picnic: así puede solicitar la devolución del saldo en su manilla).

¿Qué otras cosas se viven en el festival más grande de Colombia?

Facebook Twitter Linkedin

Festival Estéreo Picnic 2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Dentro del FEP hay actividades para todos los gustos. Para los amantes de las fotos hay 'sets' acondicionados según sus patrocinadores para tomar fotos de la mejor calidad; también hay varios 'stands' llenos de cine, arte y música.



Uno de los escenarios que más atrajo la atención de quienes estuvieron este segundo día de festival es Netflix. Todo un cubo fue acondicionado para que los fans de series como ‘Stranger Things’, ‘Merlina’, ‘El juego del calamar’ e incluso ‘Pálpito’ pudieran tomarse fotos y completar retos por premios sorpresa.



También está disponible el 'stand' de Alka-Seltzer (hasta las 11 p.m.), para que quienes se sientan indigestados o con malestar general puedan ser atendidos por el personal. Claro está, los medicamentos corren por cuenta propia.

Facebook Twitter Linkedin

Festival Estéreo Picnic 2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

ISABELA DURÁN SAN JUAN Y SUSANA RIBERO DUARTE

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias