Para enamorar o pedir perdón, Serenata de Rock

Los trajes de charro y los sombreros de mariachi no existen para ellos. Lo suyo son las chaquetas de cuero, los sombreros de copa y las alas doradas que hacen juego con su música, que es para quienes se cansaron de dedicar Negrita de mis pesares y ahora lo hacen con Get lucky, de Daft Punk, por ejemplo.

El grupo se llama Serenata de Rock y está conformado por hombres y mujeres entre los 23 y 37 años que llevan más de una década ofreciendo auténticos espectáculos de rock and roll a domicilio. Su escenario puede ser un parque, un club, una tienda de Bogotá o cualquier rincón de Cundinamarca al que logren llegar con su ‘máquina del rock’, una combi ochentera marca Volkswagen que funciona como su transporte personal.



Y, como en muchas otras historias, el grupo nació a causa de un despecho. “Tenía 17 años y la había embarrado con una nena, así que quise darle un regalo muy artesanal”, recuerda Sergio Cortés, uno de los tres fundadores de la banda.



Lo que se le ocurrió fue llevarle una serenata de rock. Por fortuna, dos de sus amigos –un metalero y un punquero– le siguieron la corriente. Se fueron con guitarras y la mejor actitud para reconquistarla. No funcionó. Hubo tres intentos y nada. Ella nunca salió.



Pero el mal rato no les impidió seguir. Sus amigos se enamoraron de la idea y decidieron darles serenata a sus novias. Ellas, que no estaban molestas, quedaron encantadas. Desde ese momento, Sergio, Mauricio Escobar y Lukas Pineda se embarcaron en el proyecto musical que hoy los llena de tanto orgullo.

Los ensayos son para ellos como un espacio para relajarse y compartir juntos. Foto: Serenata de Rock

Como ensayaban en diferentes partes de la calle, la gente se les acercaba por curiosidad a preguntarles qué hacían y así consiguieron sus primeros contratos.



“El primero fue en el sector del 20 de Julio, más allá de La Victoria. Nunca se me va a olvidar. Esa serenata costó como 60.000 pesos y nos dieron 30.000 de propina, fue un éxito total”, asegura Escobar.



Al salir de esa primera presentación se sintieron como unas estrellas de rock. “Este es el trabajo de la vida, ¡vamos a ser famosos!”, pensaron.



De tres integrantes pasaron a 15, para cumplir todos sus compromisos. El sonido de la batería, las congas, las guitarras, los bajos, el saxofón, el teclado, la armónica y las voces femeninas y masculinas le dan vida a un amplio repertorio que va desde Led Zeppelin hasta Don Tetto. Y, por supuesto, no pueden faltar los clásicos para “mover la peluca”, como dice Cortés, entre ellos 'Oye mi amor' y 'Devuélveme a mi chica'.



“Tenemos más de 180 canciones de rock y pop en inglés y en español. El cliente puede decidir si quiere un dúo, un trío, un cuarteto o la banda completa. Además, ofrecemos un plan sencillo o uno con todos los juguetes”, explica Jonathan Díaz, saxofonista de Serenat, como le dicen al grupo para abreviar.



El más común es el plan completo. Luces, sonido y cámara de humo ambientan la presentación de estos roqueros que aseguran estar cumpliendo uno de tantos sueños que tienen pendientes.

Hugo Rojas, el baterista de la banda, ha tocado junto a diferentes artistas, entre ellos al dos veces ganador de Grammy Latino Manuel Medrano. Foto: El Tiempo

Así lo expresa el baterista, Hugo Rojas: “Todos hemos perseguido internamente ese sueño de ser reconocidos por lo que hacemos musicalmente. Realmente, esto es una pasión, hacemos parte del grupo por gusto y no por obligación”.



Eso lo evidencia su entusiasmo al hablar de lo que hacen. “Nosotros siempre queremos conectar con el público para brindarle la mejor experiencia. No queremos solo ir a tocar una canción, recibir el dinero e irnos. Lo que nos mueve es integrarnos con ellos y hacerlos felices, porque lo que más nos genera amor es la reacción de felicidad y agradecimiento después de que les cantamos”, relata Paula González, una de las cantantes.



Por eso, siempre se idean distintas actividades y sorpresas acordes con el público. Algunas de sus técnicas son los karaokes para incluir a toda la familia y el famoso juego del ‘tingo tingo tango’, pero adaptado al rock, para invitar a los demás a cantar cuando están muy tímidos. “No queremos un cliente, queremos un rockstar”, repiten una y otra vez.



Y sí que se esfuerzan por romper esa distancia entre el cliente y el artista. “Una vez fuimos a dar una serenata en la zona de Las Américas. El man iba a reconciliar a su chica, pero ella nunca salió y solo se veía un celular grabando asomado por la ventanita”, recuerda Escobar. “Ese día era mi cumpleaños, así que nos lo llevamos a celebrar porque estaba triste y llorando”, puntualiza Cortés.



Esa es solo una de las cientos de historias que han vivido estos jóvenes. La mayoría son recuerdos que los llenan de emoción y los unen aún más. “No solo somos una banda, somos como una familia”, asegura Alexánder Olivares, bajista y productor de sonido.



Los chistes y las risas inundan el estudio en el que ensayan antes de sus toques. Un espacio que lograron adecuar gracias al trabajo en equipo. “Un día contrataron a cuatro músicos y llegamos 14 personas. Éramos más que los de la fiesta”, relata entre risas el saxofonista. Pero con ese y dos toques más lograron cubrir los gastos de la insonorización del estudio.

Recientemente compusieron juntos una canción que cuenta la historia de ‘Serenata de rock y pop’. Desde ahora, ese será su himno. Pero no es el único proyecto que tienen en camino, hay muchas más composiciones propias e innovadoras ideas.



De hecho, cuando llegan a una fiesta y algunos miran extrañados la presentación esperando que entren los mariachis, ellos tienen su carta bajo la manga. “Una que otra vez hemos cantado rancheras para llegarle a la gente de edad y estamos en proceso de hacer reencauches con rock and roll”, explica el baterista.



Se sienten felices por lo que crearon. Su misión es expandirse y vender la marca como una franquicia, para que así más personas tengan oportunidad de empleo y se unan al sueño con ellos.



Por lo pronto, los profesores de inglés, ingenieros, músicos, administradores, periodistas, productores y diseñadores que conforman esta banda quieren salvar al rock y ayudar a eliminar los estereotipos que acompañan al género.



“El rock se está teniendo a perder un poco a causa de los géneros actuales, lo que queremos es que el rock no muera y siga intacto en las nuevas generaciones. Del mismo modo, tratamos de quitar esa imagen fea que tienen del roquero. No siempre es una persona irresponsable, adicta, alcohólica o diabólica. Acá la mayoría somos profesionales, hacemos rock de una manera sana y eso nos llena de orgullo”, asegura Natalia Valencia, vocalista de la banda.

Ilustración Serenata de Rock & Pop. Foto: Serenata de Rock

Como su lema es que un cliente no es solo un cliente sino parte de la banda, al final de todas las serenatas se toman una foto junto al homenajeado luciendo un cartel que transformó la típica imagen de la evolución del hombre, pues allí ilustran cómo los mariachis agarraron una guitarra eléctrica y dejaron a un lado el sombrero para lucir chaquetas de cuero.



Por hacer lo que les gusta creen que están recogiendo los frutos, ahora quieren cumplir su propósito que es hacer feliz a la gente; por eso repiten en coro: “Cuando de roquear se trata, Serenata de Rock ataca”.



Y es fácil contactarlos a través de redes sociales con los numerales #SerenataDeRock o #RockADomicilio.

