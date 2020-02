La trasescena de la gira 'Gracias Totales' de Soda Stereo

¿Es o no Soda Stereo? Algunos dicen que no sin Gustavo. Desde el sorpresivo anuncio de la gira ‘Gracias totales’, en octubre pasado, Charly Alberti (baterista de la banda) y Zeta Bosio (bajista) expresaron: “Gustavo (Cerati) es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentáramos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos. Ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo”.

Hace dos años decidieron evocarlo e invocarlo en una gira que comienza este sábado 29 de febrero en Bogotá. El mensaje dio inicio al conteo regresivo hacia los shows que seguirán por distintos países de América Latina y Estados Unidos.



La expectativa ha sido grande; también, las polémicas, lo que da una magnitud de lo que representó Soda Stereo, una de las más legendarias bandas de rock en español, que tuvo sus momentos de gloria desde mediados de los 80 hasta su disolución en 1997, con la gira ‘El último concierto’, en la que Cerati, tras la interpretación final de De música ligera, lanzó su famoso “Gracias totales”, que se volvió expresión cotidiana y ahora es el nombre de la gira.

Los Soda que sobreviven tuvieron la idea de hacer el tour desde que asistieron a las funciones de Séptimo día-No descansaré –la puesta en escena que el Circo del Sol hizo con la música del grupo–. Zeta y Charly habían descartado la idea de volverse a ver tocando en un estadio las canciones que los hicieron leyenda.



Pero tenían presente una promesa que había quedado en el aire, con Cerati, al terminar la gira de reencuentro –‘Me verás volver’, en el 2007–: convinieron reunirse cada cierto tiempo y salir los tres de gira.



Pero la historia fue otra. Cerati cayó en coma en el 2010 y falleció en el 2014. Con él parecía haberse cerrado la historia de Soda Stereo.

Sin embargo, esta gira revive la posibilidad de verlos a los tres, y Gustavo "irá" en video, como varios de los invitados que no podrán estar en todas las fechas de la gira.



Y es que los integrantes de Soda Stereo se apresuraron a anunciar que tenían 14 artistas invitados a hacer las voces de sus himnos musicales. Y publicaron una lista que incluía al vocalista de la banda británica Coldplay, Chris Martin. También, Rubén Albarrán (de Café Tacvba); el hijo mayor de Cerati, Benito; Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Andrea Echeverri, Draco Rosa, Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas, Fernando Ruiz Díaz, Adrián Dargelos, Richard Coleman y Álvaro Henríquez.

Entre los seguidores, muchos se hicieron la ilusión de ver a los 14 invitados en el mismo escenario. Pero se aclaró que, por motivos de agenda, no todos podían salir de gira con Alberti y Bosio por el continente para estar en cada fecha. Son artistas que tienen sus propias giras. Así que algunos estarían en video.



Por ejemplo, Juanes –una de las estrellas colombianas invitadas– no estará en el estadio bogotano, como sí lo hará Andrea Echeverri, artista que tiene una historia de larga data con Soda Stereo, pues, no solo los acompañó a dúo en la canción En la ciudad de la furia, del MTv Unplugged del trío argentino, sino que junto con Aterciopelados, compartió con ellos una extensa gira en los 90.

Chris Martin, que emocionó una vez a los bonaerenses con su interpretación de De música ligera, en un show de Coldplay, ha sido una de las ausencias más sentidas.



“Nadie dijo nunca que iba a venir Chris Martin a ser el cantante de Soda, dejar a Coldplay y venir de gira con nosotros”, afirmó Zeta citado por el diario argentino La Nación.



Alberti añadió: “Armar este rompecabezas fue muy complejo, porque son todas estrellas. Chris Martin nos decía: ‘Quiero ir a cantar’. Y atrás venía el mánager y le decía que para esa fecha él iba a estar de gira y no podía. Creímos al principio que se había entendido mucho mejor la propuesta”.



Así, que declararon el 12 de febrero pasado el Día de Soda Stereo, y hablaron con los medios de cada país que visitarán para explicar que es un homenaje en el que prima el respeto por la memoria de Gustavo Cerati. A través de EL TIEMPO y otros medios colombianos, Alberti reiteró que quienes no estaban de acuerdo estaban en libertad de no asistir a los shows, pues seguramente habría otras personas que sí disfrutarían el momento con ellos.



Zeta y Charly reiteraron también que nunca la idea fue reemplazar a Cerati, por lo mismo, así como no habrá un solo cantante; tampoco, un solo guitarrista. Alberti explicó que el fallecido líder de Soda Stereo hacía en sus conciertos en vivo una síntesis de las tres guitarras que grababa en las canciones. Y que cada guitarrista invitado –Richard Coleman, Roly Ureta y Simón Bosio (este último, hijo de Zeta)– haría una de esas guitarras.

Les habían ofrecido incluso usar un holograma de Gustavo Cerati, pero lo rechazaron: 'No pretendemos generar ninguna situación irreal', dijo Alberti FACEBOOK

Y Charly remarcó que Andrea Echeverri fue la primera en grabar su voz en señal de compromiso con la gira.

Alberti comentó, en esa maratón de entrevistas, que les habían ofrecido incluso usar un holograma de Gustavo Cerati, pero lo rechazaron: “No pretendemos generar ninguna situación irreal”, dijo. También porque un holograma funciona en escenarios más pequeños, en un estadio tendría que ser visto en pantalla y para eso estaba el video, agregó citado por La Nación.

Por otro lado, había expectativa por la participación de la familia Cerati. Zeta y Charly dijeron que desde el comienzo les comentaron la idea. Sin embargo, Lisa Cerati, hija menor del vocalista fallecido, escribió en sus redes sociales que ni ella ni su hermano habían participado en la organización de la gira.



Pero Benito Cerati estará en la gira, como invitado. El hijo de Cerati, de 26 años, líder de la banda Zero Kill, ha cargado con el peso de la imagen de su padre y lo ha enfrentado con una rebeldía elocuente en sus redes sociales.



Sobre su participación como invitado, dejó claro en sus publicaciones que solo estará en dos de los conciertos: “Voy a estar presencialmente solo en dos shows de Soda. Básicamente porque mi idea solo fue tocar en uno de acá (Buenos Aires), pues no me dan muchas ganas de aparecer en todos lados. Por eso, y también porque estoy girando con Zero Kill y es mi prioridad. D. F. (México) y B. A., para el resto voy en video”, escribió.

Desde el cálido mensaje de anuncio de la gira, muchas de las reacciones a favor y en contra de estos conciertos y del uso del nombre de Soda Stereo parecían estar contempladas entre líneas, en frases como: "Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás".



Ese deseo es ese último reencuentro con sus fans y las nuevas generaciones que han crecido oyendo Soda como la música de sus padres. Alberti reitera que será el último. En algún momento dijo que los brazos ya no le daban para otra gira así. Y el sábado pasado, subió a su Instagram una fotografía que anunciaba el fin de los ensayos, que fueron diarios a lo largo de seis meses. Hablaba de la emoción y la nostalgia de saber que será la última vez.

“Será un cierre con broche de oro”, dijo Zeta. Aunque en la entrevista con los medios colombianos, alcanzó a revelar que pueden quedarle esperanzas de que no haya un final.



Por lo pronto, la suerte esta echada. La gira comenzará este 29 de febrero. Alberti y Bosio llegaron el miércoles a Bogotá. El estadio Nemesio Camacho El Campín está listo y, según los organizadores, estará casi lleno. Y el público colombiano podrá ver a Charly y Zeta acompañados por las voces en vivo de Draco Rosa, Andrea Echeverri, Mon Laferte, Rubén Albarrán, León Larregui, Adrián Dargelos y Richard Coleman, en este concierto tributo a la historia de Soda Stereo y al legado de Gustavo Cerati.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de Cultura@Lilangmartin