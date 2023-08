A veces es frustrante querer mostrar una canción a otra persona y no recordar su nombre, o bien escucharla en algún lugar y desear guardarla en la lista de favoritos de su plataforma musical, pero sin éxito porque nunca pudo saber cuál era su artista.



Con la era digital, hay múltiples opciones para que nunca más olvide ese tema que le llamó la atención mientras iba por la calle o sintonizó en una emisora en la que no fue posible saber su título.

Google es la primera opción

Aunque parezca obvio esta no suele ser la primera elección que pasa por su cabeza al momento de hallar la letra de la canción. Si no tiene buena memoria y le es difícil recordar, Google es un salvavidas.



Mientras está escuchando el tema y si tiene oportunidad, escriba en el buscador las frases que alcance a recordar, con ello, cuando le dé buscar, Chrome le arrojará una serie de resultados conforme a la información ingresada, donde probablemente acertará.



Así mismo, desde su celular puede utilizar el micrófono que aparece en la barra de Google, allí le saldrá la opción de 'Buscar una canción', ya sea que pueda cantarle una pequeña fracción de letra o con solo "tararear" su ritmo, esta le dará varias opciones de coincidencia, según la página oficial del consorcio tecnológico.



En caso de no tener conexión a internet, lo puede anotar en un 'bloc' de notas o en cualquier 'app' de su dispositivo que le permita guardar una entrada de texto, para después averiguarla posteriormente con el método descrito.

Aplicaciones directas

Otro método es dirigirse en primera instancia a las plataformas de música como YouTube, Spotify, SoundCloud o Deezer si se tiene claro algún fragmento del 'single' que está buscando, pues en su almacenamiento puede encontrar la mayor parte de los títulos, así sean poco conocidos.



Por otro lado, pude hacer uso de plataformas netamente hechas para identificar todo tipo de audio que harán la tarea por usted con tan solo grabar un momento del audio de su interés.



'SounHound' y 'Shazam' son aplicaciones especializadas para registrar el sonido e identificar sus principales datos: artista, género y por supuesto la canción. Incluso la última muestra el calendario de los próximos conciertos en caso de que la agrupación o el cantante estén de gira, de acuerdo con su página oficial.



Para utilizarlas, solo debe instalarlas en su celular desde la tienda de Android o iOS si tiene iPhone. En el caso de 'Shazam' esta también puede ser empleada desde el navegador de manera directa y con tan solo escribir su nombre en el mismo. Las dos son totalmente gratuitas.



Con estas herramientas le será más fácil tener presente cualquier pista. ¡Nunca había sido tan fácil recordar una canción!





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

