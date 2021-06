Vea cómo luce Shakira en la portada de Vogue México y Latinoamérica

Se dio a conocer la portada de la revista Vogue de Julio con Shakira como protagonista. La cantante colombiana aparece vestida de rojo, junto al título: 'Shakira, el ícono musical que pone a bailar al mundo con su latinidad'

La revista publicó la imagen de su portada de Julio en las redes sociales con el siguiente texto: "@shakira es la multifacética artista colombiana que ha vivido distintas épocas y ha sabido brillar en cada una de ellas. Ella es la protagonista de nuestra portada para Vogue Julio".

Facebook Twitter Linkedin

Shakira, fotografía de Nico Bustos, para la portada de Vogue México y Latinoamérica. Foto: Vogue. Nico Bustos

La entrevista central de esta edición hace un recuento de los logros de Shakira y parte de comentar el perfil periodístico que le hizo el Nobel Gabriel García Márquez cuando ella era apenas una estrella que comenzaba.

"Hoy, la colombiana puede no parecer aquella mujer que con apenas veintiún años grabó un par de discos perfectos que la llevarían a convertirse en una de las más grandes estrellas de la música latina, sin embargo, basta un par de minutos de charla con ella para caer en cuenta de que en realidad no ha cambiado demasiado (...) sus virtudes humanas permanecen intactas", escribe Joan Escutia, el autor de la entrevista que se publica en las páginas de Vogue.

En su charla con la cantante surge ese rasgo perfeccionista de la barranquillera, que nunca está contenta con lo que ha hecho, pues considera que pudo hacerlo mejor, algo que de alguna manera ha sido una especie de motor que la lleva a trabajar más por no repetir lo que ya ha hecho.



(Puede interesarle: Shakira, en el número uno de Billboard con Girl Like Me).



De paso, la colombiana habla sobre canciones que fueron hito en su carrera, como La tortura, su dueto con Alejandro Sanz, y del impacto de la pandemia en su vida y lo que ha aprendido de este tiempo de receso, más cerca de su familia.

De paso, la portada promete un especial sobre Colombia, bajo el título de 'Semillero de artistas, diseñadores y creativos con sabor tropical'.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET