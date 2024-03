Así se vivieron los conciertos de Greta Van Fleet, SZA, Sam Smith y Omar Apollo en el segundo día del Festival Estéreo Picnic

No cayó una gota de lluvia desde el inicio hasta el fin del festival. Los asistentes del evento pudieron disfrutar del pasto seco para sentarse, y las atracciones de marcas como Pepsi y Maybelline, ubicadas dentro del lugar, pudieron marchar con normalidad. El segundo día el Festival pudo desarrollarse casi con normalidad y en conciertos tan esperados como con SSZA, Sam Smith, Greta Van Fleet y Omar Apollo se superaron las expectativas.

Durante la realización del festival, los artistas más famosos lograron un gran aforo de personas en sus espectáculos. Primero, el cantautor mexicoestadounidense, Omar Apollo, colocó a más de uno a seguir sus sensuales movimientos con sus beats lentos y sus letras profundas. Greta Van Fleet logró atiborrar el aforo del escenario Johnnie Walker con sus melodías agudas y sus solos de guitarra eléctrica. Más tarde, Sam Smith inauguró su concierto con el himno Stay With Me, mientras que en el escenario se observaban mensajes alusivos a la comunidad LGBTI. Finalmente, SZA sorprendió a su fanaticada llevando al concierto una mezcla de Kiss Me More con salsa, mientras alzaba la bandera de Colombia

Anterior Siguiente Miles de personas se dan cita para disfrutar de sus artistas favoritos. Foto:EL TIEMPO Irepelusa en el FEP Foto:César Melgarejo, EL TIEMPO. Matar Fuma Foto:EL TIEMPO Miles de personas se dan cita para disfrutar de sus artistas favoritos. Foto:EL TIEMPO

Omar Apollo conquistó a más de un asistente del FEP

“El concierto está buenísimo. Nos ha gustado todo”, mencionó un chico, no tan fanático del artista, pero que en distintas ocasiones lo ha podido escuchar. No habían pasado más de 30 minutos cuando ya su camiseta estaba empapada de sudor. Omar Apollo supo aprovechar cada espacio del escenario, incluso la zona más cercana a su público.

"La altura aquí... ¡Casi no puedo respirar, hombre!", confesó el cantautor y recibió la respuesta de su público, quienes le pedían quitarse la ropa para que se refrescara.

Las caderas de Omar Pollo se movían al ritmo de las canciones como ‘3 Boys’, ‘Killing Me’ y ‘Want U Around’. Su cuerpo sentía su música. Eran los instrumentos, el calor que lo abrasaba, su público que enloquecía con cada movimiento que realizaba, y nada más. Jamás abandonó el escenario Cerave desde que se presentó.

Con el sencillo ‘Evergreen’, una de las últimas canciones que interpretó, decidió bajar a cantarle de cerca a su fanaticada. Como resultado, el público se amontonó y rebosó la valla que los separaba; pero eso no fue impedimento para registrar con sus celulares uno de sus mejores momentos en el Festival Estéreo Picnic.

Greta Van Fleet: los norteamericanos que rescatan el rock de antaño

Las melodías altas que sólo logra la inconfundible voz de Josh Kiszka; los solos extensos de su hermano Jake Kiszka con su guitarra eléctrica, y la batería iracunda de Danny Wagner funcionaron como una guía que determinaban los movimientos corporales de los espectadores.

"No los conozco, pero suenan muy bien" - confesó una chica a mitad del concierto

Greta Van Fleet durante su presentación en el escenario Johnnie Walker Foto:César Melgarejo, EL TIEMPO. Compartir

Para inaugurar, estremecieron los tímpanos de sus fans: Falling Sky cultivó, casi que instantáneamente, una energía que no se desplomó sino cuando el espectáculo terminó.

Sencillos como Safari Song y Meeting The Master motivó a muchos de los espectadores a saltar desde sus puestos, mientras alzaban los puños cada que la estruendosa guitarra eléctrica irrumpía en un verso, o los gritos desgarradores de Josh Kiszka transmitían un abanico de sentimientos.

Dentro de sus canciones finales estuvo Highway Tune, el sencillo que los puso en el ojo público. No obstante, antes de que acabara uno de los espectáculos más aclamados del festival, Jake Kiszka protagonizó un insaciable solo de guitarra eléctrica acompañado por el baterista Danny Wagner, en donde trasladaron a todo el público a ese rock de antaño que tanto quieren conservar. Y cuando acabó quedaron con ganas de más.

El recuento de Sam Smith con el público colombiano

Sam Smith usa la camiseta de Colombia Foto:EL TIEMPO Compartir

En medio de una prominente figura en el escenario, con mensajes de apoyo a la comunidad LGBTI, el británico Sam Smith hizo un recorrido por sus cuatro álbumes con los miles de asistentes del parque Simón Bolívar.

"Sientan libertad de vestirse como quieran, cantar lo que quieran y ser lo que quieran", fue la invitación que les hizo sobre las 9:45 p.m., previo al viaje musical que se extendió por 90 minutos. Sus clásicos ‘Stay With Me’, ‘I'm Not the Only One’ y ‘Dancing With a Stranger’ fueron coreados casi en su totalidad por el público al que se unieron las coreografías con sus bailarines para las canciones electrónicas de ‘Promises’, ‘Desire’ y ‘Latch’.

Logró una de las tantas ovaciones del público al mencionar el partido de Colombia vs. España, que la 'tricolor' había vencido y que le permitió ponerse la camiseta de la Selección: "Alguien me dijo que Colombia ganó en el fútbol".

Con un vestido negro, finalizó la presentación interpretando ‘Unholy’, una de sus más desafiantes canciones.

SZA concluye los conciertos del viernes de Johnnie Walker

SZA alza la bandera de Colombia Foto:EL TIEMPO Compartir

Eran alrededor de las 10: 30 p. m. y ya la gente estaba bostezando. Faltaban una hora y media para que la norteamericana saliera cantar las canciones de los álbumes SOS y Ctrl. En medio del cansancio, el equipo de logística adecuó el escenario con elementos alusivos al interior y exterior de un barco.

Muchos dejaron el cansancio aparte cuando sólo faltaban 30 minutos para que iniciara el concierto. 11:30 p. m. y la artista no hacía aparición. Acto seguido, las luces del escenario se apagaron anunciando que el concierto estaba a punto de iniciar.

Empezó con ‘Seek & Destroy’, y en los siguientes minutos cantó sencillos como: ‘Ghost In The Machine’, ‘Blind’, ‘Shirt’, ‘All The Stars’, y ‘F2F’. Alrededor de las 12:20 p. m. de la madrugada realiza una mezcla de salsa con la canción Kiss Me More. Concluye su show con Good Days, perteneciente al álbum Ctrl. Durante todo el concierto no cruzó muchas palabras con su público.

Irepelusa, Matar Fuma y el 'Templo del Perreo'

El Festival Estéreo Picnic funciona como un medio para dar a conocer artistas emergentes. En esta ocasión, Matar Fuma e Irepelusa cautivaron a muchos asistentes.

- Yo no lo conocía (A Matar Fuma), lo googlé anoche y me quedó gustando. - menciona un asistente del festival. Esas eran las opiniones que se escuchaban a las afueras de los escenarios CeraVe y Colsubsidio.

El evento también contó con otras actividades además de los conciertos. Marcas de ropa, zapato, comida, maquillaje y accesorios rodeaban el lugar. Además, este año contrataron cirqueros, tarotistas para leer cartas y dibujantes que realizaban retrato de las personas en menos de 10 minutos.

Por otro lado, el ‘Templo del perreo’ ha causado furor. Se trata de una especie de discoteca dentro del festival, en donde en el centro se encuentra un DJ que coloca música de reguetón y los acompaña dos bailarines. Desde el año pasado, este se ha convertido en uno de los imperdibles de los asistentes del Festival mientras esperan a sus artistas favoritos. Aquí le dejamos su programación: