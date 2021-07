Así fueron los últimos días de Germán Castro Caycedo

“Cada vez que Germán tocaba un tema complejo siempre le encontraba una solución o un camino de esperanza”, así resumió su esposa la naturaleza del escritor, cronista y periodista de televisión, en una charla en la W Radio. La frase adquiere un valor muy especial tras su partida el jueves 15 de julio, a los 81 años.

Tenía cáncer, pero lo asumió con entereza. “Germán nunca mencionó la muerte. Todos los médicos sabían lo que tenía, pero él nunca respondió. Ellos siempre le preguntaban: ‘Don Germán, ¿alguna inquietud o una preocupación?', y él respondía: 'no, ninguna'. Yo le preguntaba: '¿qué sientes?' Y él decía: 'amor por ti, amor por ti'”, recordó Gloria Moreno.



Moreno recalcó que su esposo nunca dijo que se fuera a morir o algo alrededor de lo que estaba padeciendo. "Siempre fue una persona que celebró la vida y creó que le preocupó mucho más la muerte de los demás; todo lo humano, las injusticias sociales o lo que podía ser un sufrimiento para los demás, esa fue su gran preocupación”, agregó.

"Algo que también hablamos con la médica paliativa, que le preguntaba si tenía alguna inquietud y el le decía: 'No doctora, sabe que me siento bien, creo que he hecho las cosas bien, me siento en paz'. Siempre fue explícito en expresar el amor que sentía por mí y eso me va ayudar en el camino que tengo que seguir transitando", reflexionó la esposa del periodista en la W Radio. "Se fue con dignidad, sin dramas. Él detestaba los dramas".



También contó que por estos días le preocupaba mucho escribir sobre temas más coyunturales. "Intentó, y tenía aquí, sobre su escritorio, notas sobre el glifosato (…). Y estaba leyendo sobre la minería ilegal. Era algo que le preocupaba muchísimo: la destrucción de este país”.



Gloria Moreno también recordó que un día Caycedo le dijo que no iba a ser capaz de tocar ese tema. “No voy a ser capaz", dijo, "porque el título sería: 'Apocalypse Now' (Apocalipsis ahora)".



"Hace unos días le leyó a alguien en una columna, no me acuerdo el nombre del autor, y dijo: 'Mira esto es la necrofilia ideológica (....) el amor ciego por las ideas muertas'. Estaba preocupado porque el país no progresaba hacia una Colombia más justa. Y decía, con bastante frecuencia, que si volvía a escribir un libro como 'Colombia amarga', tendría que volverlo a titular como 'Colombia más amarga'", contó Gloria Moreno.



