Así fue la dura batalla contra el cáncer de la cantante de Roxette

En el escenario Marie Fredriksson derrochaba una energía imparable. Junto a Per Gessle se convirtió en una estrella del pop y el rock, y en los conciertos era capaz de mantener la adrenalina en los niveles más altos, incluso cuando interpretaba esas baladas que le dieron la vuelta al mundo.

En sus inicios acarició entre sus gustos un poco del punk y el rock que llegaba a Suecia de Inglaterra y Estados Unidos, pero gracias a una idea muy clara de cantar, tocar y dominar un escenario, poco a poco fue ganando terreno como estrella musical.



Sin embargo, no fue un camino fácil, ya que en ese proceso tuvo que lidiar con la muerte de su hermana Anna-Lisa en un accidente de tránsito.

Marie nunca pudo recuperarse del todo de esa pérdida, pero llevó todo el dolor y toda la fortaleza hacia la carrera musical. De la pequeña escena roquera sueca se abrió paso con Per Gessle a los mercados del mundo y Roxette explotó en una deliciosa mezcla de rock y pop pegajoso, y musicalmente muy sólido.

Las extensas giras, la fama y la producción intensa de videos para sus innumerables éxitos radiales llevaron a Frediksson a la vida que soñó siempre.

Tampoco se supo de grandes escándalos o conflictos derivados del reconocimiento y la idolatría de la industria musical. Solo una cosa realmente dirigió bruscamente la atención a un terreno diferente del de la música.

Fue el 11 de septiembre de 2002 cuando de un momento a otro se sintió mal y se desmayó en su casa. Los exámenes revelaron que tenía un tumor en el cerebro. Una operación, sumada a un largo tratamiento de recuperación fue el primer round que la cantante ganó en una pelea larga y dolorosa contra el cáncer. Tuvo que comenzar de cero.

Ya no era la artista que llenaba escenarios, sino una paciente que tenía que cumplir unas terapias de lenguaje para despertar unas cuerdas vocales con las que antes dominó al mundo; eso, entre otros síntomas.



Bajó radicalmente de peso, su movilidad estuvo limitada y perdió un poco de visión de su ojo derecho; sin embargo –como lo manifestó muchas veces- fue el apoyo de sus seguidores y las ganas de volver a hacer música lo que no la dejó quebrarse durante su batalla por la recuperación.



Sabía que los logros de Roxette ya le habían dado un lugar en el corazón de la gente y que la música ya era parte de una historia, pero intentó seguir haciendo la suya como persona.



“Mi mejor medicina fue la música, lo mismo que ahora y siempre (….) Lo importante es tener fe en uno mismo y no tener miedo a lo que pueda ocurrir. Canté mucho durante mi enfermedad. Quería librarme de ataduras y superar todo aquello después del primer impacto que me produjo la enfermedad”, dijo en una entrevista.



En el 2005 se recuperó de su enfermedad y quiso ponerse al tanto de la música y los recitales. No fue fácil y pasó un tiempo largo antes de poder hacerlo. Estaba muy débil y tuvo que cantar sentada y con un bastón de apoyo.



Pero cuando Per Gessle entonaba los acordes de Listen to Your Heart o The Look, sonreía y afinaba su voz_-en un tono un poco más grave- para cumplir con la misión a la que apuntó en su vida.

“Per Gessle. Él creía mucho en mi cuando volvimos a arrancar con Roxette. Pensé que no iba a aguantar esto, que era demasiado duro para mí. Pero él escribió muchas canciones nuevas. Fue mejor de lo que yo pensaba”, recordaba en una entrevista con la revista sueca Focus.



“En el escenario me siento segura”, recordaba una vez la intérprete de 61 años, cuya partida dejó en shock a millones de fanáticos el 9 de diciembre, en una lucha que al final perdió pero que llevó con fuerza y, sobre todo, con música.



Andrés Hoyos Vargas

