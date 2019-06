The neighbourhood muestra madurez en su segunda vez en Colombia

Aunque el concierto de The Neigbourhood en Bogotá este 7 de junio no era una novedad, teniendo en cuenta que el 23 de marzo del año pasado estuvieron en la capital del país para el Estéreo Picnic, no fue para nada lo mismo. Dos espectáculos completamente diferentes en donde, este último, se caracterizó por la madurez del proyecto musical.

No es que en su primera vez en Colombia no fueran maduros, pero la diferencia de objetivos es evidente. Una primera vez llena de experiencias por vivir y esta segunda con las cosas claras y preparadas para afrontar el reto de presentarse por segunda vez en el país.



De un escenario abierto a las afueras de Bogotá con múltiples tarimas y conciertos paralelos, la banda norteamericana llegó a un espacio cercado por cuatro paredes, dedicado exclusivamente para ellos y sus seguidores.

Jesse Rutherford, vocalista de la banda 'The Neighbourhood', usó la bandera de Colombia en el concierto de este viernes en Bogotá. Foto: Néstor Gómez/ EL TIEMPO

Allí le darían, por una hora y media, la oportunidad a sus fanáticos de disfrutar lo que tanto habían esperado por más de un año: una noche inolvidable en un lugar que daba la ilusión de cercanía. Un concierto uno a uno.



Los encargados de darle inicio a la velada serían Lika Nova, una banda bogotana que, desde el 2016, ha venido escalando y abriéndose paso en la industria del rock alternativo nacional.



Con la potencia de sus guitarras y la experimentación de sonidos que hacen con los sintetizadores, la banda conformada por los hermanos Levy y Josué Bessolo, Brian Coronado, Luis Rojas y David Useche le daban al público un abrebocas de lo que sería la locura que la banda originaria de Newbury Park, California le traería al Royal Center.

Corrían las 10:10 de la noche, y los Lika Nova agotaban su repertorio. En medio de sus canciones la expectativa por ver a la banda liderada por Jesse Rutherford aumentaba: “Gracias por apoyar el rock colombiano. Estamos muy felices de estar aquí. La vida da muchas vueltas, estoy muy feliz de estar justo aquí, en este momento con mis mejores amigos” dijo el guitarrista de Lika Nova, Brian Coronado que, antes, en los intermedios, pedía aplausos para la banda estadounidense.



La agrupación nacional se despidió bajo una gran ovación. Demoraron más en bajarse cuando, apresuradamente, unos hombres desmontaban sus equipos para montar los que harían parte del espectáculo principal.

"Somos The Neighnourhood. Venimos de muy lejos. Gracias por venir"

El que más llamó la atención fue el micrófono colgante que ha estado utilizando la banda en sus últimos conciertos. Elemento que le sirve al vocalista, Jesse Rutherford, no solo como herramienta para darle una distorsión a su voz, sino también como liana para mecerse y hacer todo tipo de maniobras.



Luego de varios minutos de espera, acompañados por música instrumental de fondo, los murmullos de la gente especulando sobre lo que iba a hacer The Neighbourhood en el escenario y, gente jugando con globos blancos y negros, los guitarristas Jeremy Freedman y Zach Abels, el baterista Brandon Fried y el bajista Mikey Margott aparecieron entre el humo y las luces.



El teatro se estremeció, pero colapsó cuando el vocalista, Jesse Rutherford salió a escena. Los celulares se alzaron al aire en medio del desespero de la multitud para registrar y guardar ese momento para siempre.

El vocalista de la banda en escena durante el concierto en Bogotá. Foto: Néstor Gómez/ EL TIEMPO

Sin tanto preámbulo ‘How’ abrió el concierto y no era para menos. Además de la expectativa que genera la canción con tan solo escuchar su introducción, es la forma evidente en la que la banda le hace un homenaje a sus casi diez años de carrera. El tema es el primero de su álbum debut ‘I Love You’.



A esta le siguieron ‘R.I.P. 2 My Youth’, ‘Dust’ y ‘Afraid’, que despertaron la emoción en el público que coreaba sus letras. El espacio se llenaba de cientos de voces que al unísono dejaban ver la nostalgia de una sola generación.



Esa última, ‘Afraid’, sirvió como excusa de desquite para muchos, la furia se desató cuando todos los asistentes se unieron para cantar a grito herido la popular letra de la canción que dice “Fuck you, anyway...”.



Seguido a esto, se dio uno de los pocos momentos en los que Jesse se atrevió a lanzar una frase en un español bastante enredado pero que causaba la euforia de los seguidores: “Hey, ¿Qué pasa?” dijo el cantante, que continuó casi sin darse un segundo para respirar durante el resto del concierto.



Y es que todas las canciones fluían, parecían una sola. Los instrumentos y las transiciones se configuraron de manera perfecta y no dejaron ningún momento de descanso a la multitud que coreaba a todo pulmón.



Jesse bailaba, hacía ruidos con el micrófono que distorsionaba su voz y se colgaba del mismo de una forma que hacía que se asemejara inmediatamente con el hombre araña.



Llegaron a su paso canciones como ‘You get me so high’, ‘Cry baby’ y ‘Prey’. Esta última marcando un punto de diferencia cuando Jesse se puso una gorra que le lanzaron del público y tomó la bandera colombiana para usarla como capa durante unos pocos segundos.



‘Beat Take 1’, ‘Paradise’ y ‘Wiped Out!’ siguieron en el repertorio, pero, sin duda alguna, aunque hacían retumbar el escenario, no llegarían ni a la mitad de lo que causó el siguiente tema: Daddy Issues.

The neighbourhood en Concierto en Bogotá. Foto: Néstor Gómez/ EL TIEMPO

Aunque decir que una canción fue más relevante que otra es difícil cuando se habla de The Neighbourhood, es innegable que esa última (Daddy Issues) y ‘Sweather Weather’, que vino mucho después, reventaron el lugar.



‘Void’, ‘Blue’ y ‘Livin in a dream’ marcaban el inicio de la parte final del concierto. Luego de que Jesse mostrara su talento para tocar la panderta, su dotes para bailar y dijera un par de frases más en español como: “¿Cómo estás?" y “muy bueno” el concierto se tornó acústico cuando tocaron un par de canciones con la ayuda del vocalista tocando la guitarra.



A puertas de terminar el concierto, y en medio de la negación masiva de la gente por darle un fin al encuentro, todo continuó a pesar de las fallas técnicas que se presentaron en varias ocasiones. De manera intermitente el sonido desaparecía, y solo podía escucharse de fondo la batería de Brandon Fried, mientras el resto de la banda se miraban extrañados y Jesse la hacía señas a los técnicos de audio que rodeaban el lugar.



Sin embargo, esto no fue impedimento para que la agrupación continuara y le diera un gran cierre al concierto al tocar los último temas de la noche ‘Sadderdaze’, ‘Scary Love’, ‘Wires’, ‘Warm’ y ‘Stuck with me’. Jesse seguía cantando, y la gente tampoco se detenía. Con más fuerza las voces retumbaban dentro del teatro, hasta qué, con los últimos acordes, la banda se despedía agradeciendo a los asistentes, cosa que no dejaron de hacer durante toda la presentación:"Somos The Neighnourhood. Venimos de muy lejos. Gracias por venir" dijo Rutherford.





Yaritza Acero Gómez

