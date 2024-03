Así fue el primer día de Estéreo Picnic con Kings of Leon y Thirty Seconds to Mars

El escenario Johnnie Walker fue testigo de una larga misa musical. El dúo bogotano Maca y Gero abrieron la tarima al ritmo de baladas amorosas: fueron los encargados de hacer el llamado al #Presente, el lema que el Festival promueve en su decimotercera edición. Tocaron y bailaron al ritmo del vals y el pop. Por su lado, la artista Mariscos calentó en el escenario Colsubsidio y los siguió Mala Bengala, la banda bogotana que evocó la nostalgia de las décadas de los 80's y 90's con su synth pop y le presentó a todo el público una orquesta de su más reciente álbum Un Rayo Rompe el Cielo. La cuota nacional hace presencia en el festival más grande del país.

Pese a la lluvia, el público disfrutó de las presentaciones en el Estéreo Picnic. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

La ceremonia de Hozier

La ceremonia dio inicio con Hozier. Más de 2000 personas llegaron al escenario. El irlandés invitó a todos a alzar las manos y a corear sus letras llenas de espiritualidad y emociones. En las pantallas se leyó: ‘empecemos’. Un fuerte bajo le dio la bienvenida al reconocido artista quien inició su presentación con Eat your young. Saludó al público haciendo el gesto de "paz" con los dedos a lo que los fanáticos respondieron con un grito. ¡Era la primera vez que Hozier se presentaba en Colombia! "Buenas noches, Bogotá", dijo el artista antes de empezar a cantar Jackie and Wilson.

La banda fue diversa: detrás de él había una violinista, dos tecladistas, un baterista, dos coristas y un bajista. Hozier intercambió entre guitarra acústica y eléctrica. Después de un despliegue musical en el que la banda mostró su talento, empezó a cantar uno de sus más grandes éxitos: Work song.

Mientras él se daba golpes en el pecho, el público alzó ramos de flores blancas que agitaron al ritmo de la canción. Atrás, las linternas se encendieron.

Finalmente llegó la canción más esperada de la noche: la interpretación del himno Take me to church’. Más de dos mil personas corearon "amen". El artista volvió a golpearse el pecho. La canción la escribió hace 11 años inspirado en las frustraciones de su crianza católica y se convirtió en su más grande éxito. Se bajó del escenario y saludó a las primeras filas, "gracias, Colombia", dijo. El público lo despidió arrojándole las flores que alzaron durante el espectáculo. Esta será indudablemente una de las presentaciones más inolvidables de esta edición.

El turno de Thirty Seconds to Mars y Jared Leto

Las luces volvieron a apagarse, poco a poco llegaron más personas, la multitud creció en las sombras y cuando la cuenta regresiva de Thirty Seconds to Mars empezó, las graderías temblaron. 60, 59, 58, 57... en el segundo treinta varios reflectores se encendieron. Jared Leto subió al escenario con un overol negro, gafas oscuras y una capa roja brillante: el ‘mesías’ había llegado. ‘Mesías’, porque en el estribillo de la canción que lo menciona, él se señaló a sí mismo.

Thirty Seconds to Mars fue una de las bandas más esperadas de la noche. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

De la misma forma que Hozier, Leto también invitó al público a llevar las manos al cielo, a alzar las linternas y a saltar. "¿Alguien quiere subir al escenario a bailar conmigo el día de hoy?", expresó Jared Leto. Al mirar al público, eligió al chico que sostenía un letrero que decía: "he esperado durante años para verte". Así, Jared Leto sube a cinco personas del público y les propone bailar la canción Rescue me. Los recibe en tarima y se quita el atuendo rojo, dejándose ver todo de negro. Sin embargo, a su alrededor las luces iluminan de todos los colores: rosado, morado, amarillo, verde. Durante el show, el también actor y ganador de premios Óscar y Globo de Oro, saca su celular y graba mientras canta, salta y baila.

Inesperadamente, el cantante colombiano Manuel Medrano sube a la tarima con un ramo de rosas y abraza fervorosamente a Leto. El público alza sus celulares y prenden las linternas, pues juntos cantan Stuck. Llueve confeti, la tarima bota fuego y las luces alumbran descontroladamente. De esta manera, la banda estadounidense termina su presentación en el Festival Estéreo Picnic.

Primera vez de Limp Bizkit en Colombia

El escenario Adidas estaba completamente eufórico y desbordado a la espera de Limp Bizkit, una de las bandas de ‘nu metal’ más conocidas en todo el mundo. El público conversaba, fumaba y tomaba, mientras llegaba la banda.

“Smells like Colombia”, con esas palabras inicia el vocalista Fred Durst su presentación en Bogotá. Con una chaqueta verde de bombero y una gorra, presenta a su banda. A Wes Borland, en la guitarra, le sobresale la barba de la máscara que lleva puesta. Rugen las guitarras y el salto del público hace temblar el suelo. La manera de tocar es como si se desgarraran los instrumentos, incluida la voz.

Sin embargo, las cuerdas de la guitarra se escuchaban desafinadas. Sonó Nookie, Break stuff, Rollin y Take a look around escrita por y para Tom Cruise, y con su repertorio hicieron que el público saltara y sacudiera enérgicamente la cabeza sintiendo los tonos del nu metal. Algunos asistentes se quejaron del sonido del escenario, pues “no era suficiente para una banda de tanto nivel”.

Limp Bizkit estuvo por primera vez en Colombia. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

El cierre... Kings Of Leon



La banda Kings of Leon fue la encargada de cerrar, un grupo estadounidense que desde 1999 ha lanzado éxitos en todo el mundo. Los intérpretes de los ya clásicos Use Somebody, Sex on Fire estuvieron por más de una hora en el escenario.

El público coreó cada uno de sus himnos de inicio a fin, y Anthony Caleb Followill se meció de lado a lado con su guitarra. La cruz en su pecho se movía con él y cuando dio la venia final, quedó colgando sobre él.

Las luces se apagaron y en menos de cinco minutos el escenario que había permanecido lleno todo el día ahora estaba vacío: sólo quedó confeti por el suelo y el olor a juegos pirotécnicos.

Kings Of Leon cerró con sus clásicos. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

Escena electrónica

El escenario Colsubsidio fue cómplice de la cuota de electrónica en el festival. El dj estadounidense de raíces chinas Zhu hizo brotar a las personas por fuera del recinto. El también productor dio un recital de mezcla de música ‘tecno’ ‘house’ y ‘future house’, que puso a bailar incansablemente a su público. Detrás de él, un imponente sol rojo iluminó todo el escenario. De la misma manera Floating Points y The Virgina Valley fueron grandes apuestas del primer día del Festival.

Lo malo del festival

Mientras el público disfrutaba de la fiesta y la música en 'Un mundo distinto', en la entrada de público general, una usuaria de Twitter identificada como @LaCrayolita denunció que no la dejaron ingresar al evento por estar en situación de discapacidad, aunque, por supuesto, tenía su boleta.

😭😭😭@Citytv @CanalCapital ustedes que estan Cubriendo el evento de Estéreo Picnic, llevo dos horas tratando de ingresar al evento soy una persona en situación de discapacidad y no me han garantizado la entrada a pesar de tener mi manilla #estereopicnic pic.twitter.com/qcVWeK2uL8 — Crayolita ૐ (@LaCrayolita) March 22, 2024

La entrada le costó un millón de pesos y duró tres horas sin poder ingresar, tampoco le dieron respuesta. Este caso pone en evidencia la necesidad de protocolos claros y personal que brinde información a los asistentes en situación de discapacidad.

Amanecer en Bogotá tras el cierre del Estéreo Picnic. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO. Compartir

Así cerró el jueves del Estéreo Picnic. Con pocas lluvias y la niebla abajo, los asistentes partían a sus hogares con los zapatos sucios. Se activaron rutas de Transmilenio y se bloquearon vías para hacer más eficiente la movilidad. Faltan tres días más que seguramente traerán consigo una nueva experiencia en ‘Un mundo distinto’.

Diego Salinas y Loren Buitrago, Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO