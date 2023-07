Una mezcla de emoción y anticipación se respiraba en cada rincón del Movistar Arena. Era una noche especial, una en la que el tiempo parecía detenerse mientras el escenario se preparaba para recibir por primera vez a 5 Seconds of Summer, una banda australiana que desde hace años venía conquistando la industria.



El zumbido de la multitud crecía con cada minuto que pasaba. Desde jóvenes que habían viajado kilómetros para estar allí, hasta aquellos que experimentaron su primer concierto, todos compartían un denominador común: la pasión por la música y el deseo de conectar con la energía vibrante de la banda.



(Le recomendamos: 5 Seconds of Summer: la banda que busca salir de la trampa de la nostalgia).

Los motores los calentó Armenia, la banda de rock colombiana que saltó al mundo musical con 'Violeta', y que desde entonces ha cosechado grandes éxitos. Con sus guitarras eléctricas, covers y canciones originales, el grupo de Bogotá se convirtió en una inyección de energía para lo que sería, después, uno de los conciertos más animados en la historia del recinto.

Facebook Twitter Linkedin

Armenia ha trabajado con géneros como el indie, pop y rock ochentero, rock alternativo, neo-punk Foto: Angie Tatiana Rodríguez Bernal / EL TIEMPO

Una vez la voz de Juan Antonio Toro dejó de sonar y las luces se apagaron, la palabra "5SOS" se convirtió en un mantra constante que buscaba llamar a los protagonistas de la noche. Con pancartas, banderas y luces de colores, los fanáticos coreaban el nombre de la banda anticipando la salida de la banda.



Todo iba en crescendo, cuando, de la nada, los acordes de una guitarra acompañados del suave bombo de la batería le dio la apertura a una de las noches más esperadas del año. Siendo las 8:30 p.m. del domingo 30 de julio, más de 10.000 fanáticos gritaron casi al unísono, a la expectativa de escuchar el talento de Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin y Michael Clifford.

(Puede ser de su interés: 'Quiero ser baladista': Residente, en un video con Ricky Martin).

'Bad Omens', del álbum 5SOS5, fue la encargada de abrir el espectáculo. Con una sentida letra que habla sobre el dolor de ir y venir en una relación, hizo que a más de un fanático se le llenaran los ojos de lágrimas. A todo pulmón y con las luces de los teléfonos alumbrando el escenario, compaginando con los acordes del bajo de Calum, la voz de Luke Hemmings resonaba en el recinto.

"¡Hola, Bogotá! Bienvenidos al 5 Seconds of Summer Show", exclamó el vocalista tras finalizar la breve -pero eufórica- introducción.



Tras esto, agradeció a sus fanáticos por estar allí y dio paso a éxitos como 'Easier', 'If walls could talk', y 'She’s Kinda Hot', en la que Michael y Hemmings protagonizaron un gran solo de guitarra.

Facebook Twitter Linkedin

A inicios de año la banda anunció los países y las ciudades de su gira mundial 'The 5 Seconds Of Summer Show'. Foto: Angie Tatiana Rodríguez Bernal / EL TIEMPO

Una de las cosas más admirables del evento fue la logística y seguridad. Bajo la premisa de que era "El show de 5 Seconds of Summer", el equipo de producción de la banda y del Movistar Arena se "pusieron la camiseta" y lograron dar un espectáculo muy seguro. De hecho, la banda proyectó algunos videos, al mejor estilo de los años 80, haciendo algunas recomendaciones de seguridad.



Además, se repartió agua, de manera continua, entre los asistentes que estaban desde muy temprano en las gradas.

No podemos tocar todas las canciones que les gustaría. Es por ello que lo dejaremos al azar FACEBOOK

TWITTER

Esto se notó especialmente en la mitad del concierto, cuando después de haber cantado 'Amnesia', 'Carousel' y 'Don't Stop', los artistas tomaron un descanso y sorprendieron gratamente a sus fanáticos.



"Sabemos que no podemos tocar todas las canciones que les gustaría. Es por ello que lo dejaremos al azar", decía uno de los videos proyectados en el escenario, en el cual se podía ver a los 4 integrantes vestidos elegantemente, como si de un casino se tratara.



Fue entonces cuando un dado gigante, de color rojo y con varios clásicos impresos en sus caras, salió del escenario. El inflable fue arrojado al público, quien trató de agitarlo con entusiasmo hasta que volvió a las manos de los jóvenes australianos.

(No deje de leer: Harán autopsia al cuerpo de la fallecida cantante Sinéad O’Connor).

Facebook Twitter Linkedin

Los fanáticos estallaron en vítores y aplausos mientras 5 Seconds of Summer se preparaba para tocar 'If you don't know'. Foto: Angie Tatiana Rodríguez Bernal / EL TIEMPO

Con 'If you don't know' como resultado, la banda evocó la nostalgia del 2014 y se devolvió a sus inicios. Cabe recordar que esta agrupación se formó en Sídney, Australia, en el año 2011. Su gran avance llegó en 2014 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo, que alcanzó la cima de las listas en varios países y les valió un gran reconocimiento internacional, especialmente por canciones como 'She looks so perfect' la cual estuvo durante varias semanas en el top 10 del ranking oficial de Billboard.

Pero antes de cantar dicho éxito, Calum se tomó un momento al terminar 'If you don't know' para agradecerles a quienes estuvieron allí desde hace 12 años. Además, explicó que habían esperado mucho para estar en Colombia, razón por la cual estaban felices de poder tocar en este escenario.



El setlist continuó con 'Ghost of you', 'Want you back', 'Disconnected' y 'You don't go to the parties', una mezcla que daba saltos entre sus álbumes publicados desde el 2014 hasta el 2022.

Ahora bien, los admiradores no solo se destacaron con sus voces y gritos, sino que también robaron el espectáculo en varias ocasiones con los proyectos que organizaron para presentar durante algunos momentos del concierto.



Por ejemplo, con luces amarillas, azules y rojas, en varias ocasiones la bandera de Colombia inundó el Movistar Arena. Aun así, uno de los más notables fue el de los carteles que decían "5SOS has given to us the best of our years" (5SOS nos ha dado lo mejor de nuestros años), cuando la banda se dispuso a tocar 'Best friends'.

(Además: Por ‘circunstancias imprevistas’, reprogramaron el concierto de Paulina Rubio para 2024).

Facebook Twitter Linkedin

Ashton Irwin compitió contra sus fanáticos en el concierto. Foto: Angie Tatiana Rodríguez Bernal / EL TIEMPO

Sin embargo, uno de los momentos más memorables fue, sin duda, cuando el baterista Ashton Irwin desafió a todo el público a una guerra de aplausos, percusión y gritos. La dinámica fue simple, pero ingeniosa: primero, él tocaba la batería, y luego los asistentes del lugar debían aplaudir. Finalmente, el que generara más ruido, sería el ganador.

La velada continuó con 'Teeth', 'Jet black heart' y un divertido video en el que presuntamente se veía a los artistas saliendo del escenario, con batas, yendo a descansar. No obstante, en la narrativa se ve como una trabajadora de un hotel los detiene y les pide que vuelvan al escenario, solo a tocar un poco más.

Con las batas blancas, regresaron corriendo para dar el toque final con 'Outer Space/ Carry On' y, finalmente, no podía faltar 'Youngblood', canción del 2020. Con más de 1,5 millones de reproducciones, este sencillo incluido en su álbum homónimo ocupó el puesto número uno en rankings de todo el mundo durante varios meses.

Y así, con un estruendoso aplauso llegó a su fin el cuarto espectáculo de la gira '5 Seconds of Summer show', la cual comenzó el pasado 19 de julio en Argentina y culminará el 22 de octubre en Las Vegas, Estados Unidos.



Con una gran reverencia, y saludos al aire, los cuatro artistas se despidieron del escenario, dejando consigo una noche llena de nostalgia, recuerdos y la emoción de haber viajado en el tiempo.

Más noticias en EL TIEMPO

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

@laura_bqz