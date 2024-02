Así fue el Festival Suena Vol.2, con The Chainsmokers, Jonas Blue y Nervo

"La energía de esta noche es la mejor que hemos tenido", dijo Andrew Taggart integrante de The Chainsmokers, entre gritos, luces y visuales, luego de protagonizar una noche de música electrónica de Bogotá que será recordada por los fanáticos: el Festival Suena Vol.2, que tuvo lugar este 17 de febrero en el Movistar Arena, en Bogotá.

Desde las seis de la tarde, el encuentro abrió las puertas para los fanáticos de la música electrónica. Puga fue el primer artista en darle la bienvenida a los asistentes, a ritmo de ‘house’ y ‘EDM’ la platea de la arena comenzó a llenarse.



La cuota nacional siguió con Dis/hype. Nicolás y Otto continuaron preparando el ambiente mezclando reguetón con electrónica, haciendo su debut en los grandes escenarios. El dúo bogotano fue sucedido por David Nova, quien destacó entre los artistas locales por su variada propuesta musical y la dinámica de sus interpretaciones.



A las 9:15 p.m. se apagaron las luces, y los gritos apenas permitieron escuchar la entrada de Nervo. Las gemelas australianas llenaron de energía el escenario con la frase ‘Is the way we see Bogotá’ haciendo referencia a una de sus canciones más reconocidas.

Las gemelas Miriam (izquierda) y Olivia Nervo bailando al ritmo de sus propias canciones durante su presentación. Foto: Sergio Gamboa, Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

En ese momento los asistentes elevaron las varitas de luz neón que iluminaban toda la platea. Con el cóctel que había al lado de su tornamesa, Nervo propuso un brindis: “¡Salud, familia!, ¡salud, Bogotá!”, y cerraron su espectáculo tomando una foto mientras sostenían juntas la bandera de Colombia y agradeciendo el apoyo y la energía de la noche.



"¡Los amamos mucho!", dijeron las artistas antes de bajar a firmar autógrafos y tomarse fotografías con algunos fanáticos ubicados en primera fila.

El turno de Jonas Blue

De acuerdo con los horarios establecidos, diez minutos después, Jonas Blue se apoderó del escenario y fue recibido con gritos por parte del público. A diferencia de los demás artistas, no manejaba muy bien el español, pero toda la audiencia le entendía, así que corearon al unísono canciones como ‘Fast Car’, ‘By Your Side’ y ‘Perfect Strangers’, las cuales protagonizaron el repertorio del británico.



Su presentación tomó aproximadamente una hora y media en la que interpretó casi 30 canciones, e incluso estrenó dos nuevos sencillos: la remezcla de ‘Yes, And’ con Ariana Grande, y su primer tema completamente en español, del cual aún no reveló su nombre.

Ahora, The Chainsmokers

En diferentes momentos del festival, múltiples grupos de socorristas y paramédicos tuvieron que prestar asistencia a fanáticos que sufrieron desmayos, ataques de pánico e incluso caídas. Pero estos percances no detuvieron la función.



Después de seis horas de música y baile, dio inicio el espectáculo principal de la noche: The Chainsmokers hizo su debut en Bogotá con una puesta en escena que impactó a toda la audiencia. Desde el principio se sintió una gran conexión con los artistas.



El escenario para Andrew Taggart fue como un patio de juegos, pues se trepaba, corría, saltaba y luego volvía detrás de la mesa, acompañando los ritmos de las canciones. ‘Dupstep ‘, ‘drum and bass’ y ‘future bass‘, fueron algunos de los géneros que hicieron que el recital fuera versátil. Un viaje por diferentes emociones que compartieron con su público.

The Chainsmokers en su presentación en el Festival Suena Vol.2 con un gran espectáculo visual. Foto: Sergio Gamboa, Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Algunas de las canciones de su repertorio fueron ‘París’, ‘Jungle’, ‘Roses’, ‘Something just like this’ y ‘Don’t let me down’. A medida la música sonaba en las pantallas se proyectaban visuales espaciales, robóticas y fantasiosas que fueron esenciales para el concierto; samuráis, guerreros, criaturas mitológicas y paisajes, además del dragón que botó fuego por todo el Movistar Arena fueron el factor diferencial de su montaje.



Los productores también presentaron un adelanto inédito de su próxima canción, cuyo título parece ser ‘Love’.



El dúo neoyorquino no podía irse del escenario sin interpretar su más grande éxito y el público así se los hizo saber: cuando sonó ‘Closer’, los fanáticos no pararon de cantar y fue el broche de oro para cerrar la noche. Pirotecnia, fuego, humo, confeti, y una actuación energética por parte de Taggart y Pall le dieron la despedida a las aproximadamente 3500 personas que asistieron a verlos.



Nuevamente con una bandera tricolor en alto, la banda se despidió del público, dando así por terminado el Festival Suena Vol.2.



NICOLÁS TAMAYO Y DIEGO SALINAS

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO