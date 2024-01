Slash llegó, tocó y enloqueció a Bogotá con un concierto inolvidable

Tras una corta espera la música del filme de terror The Thing de John Carpenter comenzó a escucharse en el escenario del Royal Center. La gente gritó y aplaudió mientras las luces rojas se apagaban por unos segundos y todo el mundo esperaba la aparición de Slash, el mítico guitarrista de Guns N’ Roses, que cumplía una nueva cita con sus fanáticos y seguidores incondicionales de su música. La tensión fue decreciendo cuando la melodía que sonaba de fondo se fue apagando y apareció una imagen gigante con el nombre de Slash, Miles Kennedy y sus amigos de la banda The Conspirators. A las 9:30 de anoche comenzó el concierto.

Siguiendo el ritual de los recitales contemporáneos, las manos de la audiencia dejaron sonar un aplauso y agarraron con fuerza sus teléfonos celulares para recibir a su ídolo de sombrero de copa, gafas oscuras y un talento descomunal con la guitarra.

Los fanáticos le cumplieron una nueva cita al guitarrista. Foto: Sergio Iván Acero. EL TIEMPO

Al ubicarse al lado derecho del escenario, Slash comenzó a tocar la melodía de The River is Rising, canción que también sirvió para identificar su gira y que hace parte del disco que grabó con este grupo que lo acompañó en una noche llena de rock y en la que el guitarrista de la melena rizada y fama desmesurada, por su trabajo con Guns N’ Roses, estuvo muy cerca de sus más devotos seguidores.

Un poco más de mil personas se unieron al encuentro. La primera canción rompió el hielo con su descarga de rock and roll y a pesar de que el sonido no estaba a la potencia que el tema se merecía, fue suficiente para que la gente saltara y aullara viendo a Kennedy cantar y a Slash tocando concentrado su guitarra y dejando ver un extraño brillo de las luces en sus gafas oscuras, como si fuera de otro mundo.



La química en el escenario entre Myles Kennedy y Slash es muy potente. Foto: Sergio Iván Acero. EL TIEMPO

Con los primeros aplausos siguió la avalancha de buen rock con Driving Rain y la impresionante Back to Cali, que sonó tan brutal, que hizo olvidar el tema del sonido del principio.

Poco a poco eso se fue solucionando y la alegría aumentaba en concordancia con los cada vez más intrincados y profundos solos del protagonista principal del concierto.Había valido la pena esperar un poco a Slash y su banda, tras el buen concierto que dio el grupo bogotano Mad Tree, que eran los invitados especiales al show. Ellos llegaron con una dosis de rock introspectivo y profundo que caló entre el público-en buena medida- con camisetas de bandas de hard rock ochenteras; al igual que aguantar un poco de éxitos de Foo Fighters, Judas Priest o Led Zeppelin, que sonaron en segundo plano mientras los técnicos de los instrumentos afinaban detalles para el concierto.

Slash regreso con su famoso sombrero, su cabello rizado, sus guitarras y su buena actitud. Foto: Sergio Iván Acero. EL TIEMPO

“Ustedes son maravillosos”, grito Myles Kennedy emocionado quien hizo temblar el piso del Royal Center con su interpretación de Whatever Gets You By, C'est la vie, Actions Speak Louder Than Words, que fueron como una inyección de adrenalina para el público que movía la cabeza, sonreía y estaba atento al impactante movimiento de los dedos de Slash sobre el mástil de su guitarra.

Él no defraudó, se dedicó a tocar en cuerpo y alma. A pesar de que la gente gritaba todo el tiempo su nombre, Slash supo mantener el equilibrio y no se quedó con toda la atención durante el concierto.



Tood Kerns, el bajista (izquiera) fue uno de los que más se gozó el show. Foto: Sergio Iván Acero. EL TIEMPO

Myles hizo un gran trabajo vocal y quien si se ganó muchos aplausos fue el bajista Todd Kerns, que destilaba una energía arrolladora en la tarima, corría de un lado a otro, saludaba y dejó su piel en el escenario cuando cantó y la poderosa versión del tema de Lenny Kravitz Always on the Run y Don’t Damn Me (canción de Guns N’ Roses), que hizo gritar hasta las lágrimas a algunos asistentes.

Myles Kennedy regresó con fuerza al cantar Doctor Alibi, Starlight, Sugar Cane y Spirit Love. Con más confianza invitaba a la gente a cantar con él, dejaba ver una sonrisa y lanzaba una mirada a su amigo Slash que parecía estar en éxtasis al extraer melodías de rock y blues de sus guitarras (cambió varias veces de instrumento) ya que parecía drenar el alma de su herramienta de trabajo, gracias a una interpretación intensa y muy precisa. En Wicked Stone Slash hizo un impresionante solo de guitarra que, literalmente, llegó hasta la médula de los asistentes al concierto.

Concierto de Slash en Bogotá Foto: Sergio Iván Acero. EL TIEMPO

En You’re a Lie, Fill my World y Worlld of Fire se notó la increíble sinergia de toda la banda. Brent Fritz, en la batería; Frank Sidoris en la guitarra rítmica y, claro, el bajista Kerns funcionaron como un valioso reloj de precisión en ese viaje musical que propuso Slash.



El espectáculo fue poderoso, parecía un viaje a otra época por momentos y a la vez el alunizaje a una propuesta musical cargada de muchos matices. Como la interpretación de una versión alucinante del éxito de Elton John Rocket Man, en la que Kennedy sonó muy bien y Fritz dejó ver su camiseta de la selección Colombia mientras dejaba descansar un momento la batería y tocaba el teclado.





En una esquina, relajado y hasta sonriendo estaba el gran jefe de sombrero de copa acompañándolos con una guitarra horizontal o Steel guitar, antes de cerrar con la impresionante Anastacia, que hizo temblar de nuevo las columnas del lugar.

Myles Kennedy hizo vibrar a la audiencia con canciones como C'est la vie y Anastacia. Foto: Sergio Iván Acero. EL TIEMPO

Slash, Myles Kennedy sus conspiradores se despidieron felices ante un atronador aplauso general y es posible que en las gafas oscuras del gran guitarrista se haya reflejado un poco la alegría y la buena vibra que dejó un show con un estrella más cercana.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1