Las canciones con las que recordaron el legado de Luis Carlos Galán

Con un concierto sinfónico en el que se reunió el talento de los instrumentistas clásicos con el de exponentes de otras músicas, como Herencia Timbiquí, Yuri Buenaventura y César López, se realizó anoche, en el Movistar Arena de Bogotá, un homenaje a Luis Carlos Galán Sarmiento.

Esta conmemoración, dividida en dos partes -una más sobria y tranquila y otra con sonidos más potentes y alegres a la que se bautizó ‘El legado’- fue organizada por la familia y la Fundación Luis Carlos Galán. Con ella se buscaba exaltar el legado del político asesinado el 18 de agosto de 1989, sino mostrar la vigencia de su mensaje en la actualidad.



Esto se realizó a partir de música, danza contemporánea a cargo del grupo Cortosinesis, fotografías que daban cuenta de la vida de Galán y fragmentos de entrevistas en la que familiares y allegados lo recordaban. El recital comenzó cerca de las 7:45 p. m., con la interpretación del Coro de Cámara de la Pontificia Universidad Javeriana, ambientada con la danza y retratos de Galán.

Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra FACEBOOK

TWITTER

Siguió Herencia de Timbiquí con la canción Te invito, que hace referencia a la infancia. La temática concordaba con las fotografías de Galán joven y sus épocas de estudio. “Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra”, dice la canción que cobró nuevo significado en el contexto del homenaje y con los arreglos de la orquesta Nueva Filarmonía, dirigida por Ricardo Jaramillo.



Imágenes de la familia que conformó Galán con Gloria Pachón le abrieron paso a la canción No estoy contigo, interpretada por Yuri Buenaventura. El salsero agradeció primero a la familia por permitirle estar en este homenaje y acto seguido cantó versos como: “Secuestraron nuestro amor y los sueños que construimos, que te cansaste de esta guerra donde tú yo hemos sufrido. Si tienes miedo, perdóname, mi amor, no estoy contigo”.

Galán 30 años, concierto de homenaje en el Movistar Arena. Herencia de Timbiquí fue uno de los grupos invitados a este recital sinfónico. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

A esta le siguió Contracorriente, pieza instrumental que musicalizó imágenes de Galán en campaña durante los primeros años del Nuevo Liberalismo. En seguida, La noche fatal, a cargo del coro, recordó -con los movimientos de la coreografía- la dolorosa noche de Soacha, 30 años atrás.



Buenaventura también interpretó El guerrero antes de darle paso a César López, quien recordó que era un joven de 16 años que ensayaba con su grupo musical cuando alguien los silenció porque acababan de asesinar a Galán.

Yuri Buenaventura con la orquesta nueva filarmonía a cargo de Ricardo Jaramillo Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO En el Movistar Arena se llevó a cabo el concierto en homenaje a la vida y obra de Luis Carlos Galán. Grupo Herencia de Timbiquí. Foto: Hecroe Fabio Zamora / EL TIEMPO Grupo de bailarines de Cortocinesis. Foto: Hecroe Fabio Zamora / EL TIEMPO Grupo musical Herencia de Timbiquí, Kike Riascos, Wilian Angulo, Etiel Alegría, Begner Vásquez y Javier Rosero Foto: Hecroe Fabio Zamora / EL TIEMPO



López confesó haberse arrepentido siempre de haber callado en vez de sacar los instrumentos y hacerlos sonar todo su sentimiento. Fue la introducción del tema Fin.



La segunda parte, a cargo de Maía -vestida con simbólicos colores blanco y rojo- comenzó con su versión de La rebelión. Posteriormente, cantó No te pueden apagar, de Pedro Castillo, compuesta para Galán con una letra conmovedora: “Todas las flores florecen tarde o temprano. Eres luz y sigues brillando, no te pueden apagar. Eres fuego y sigues ardiendo. No te pueden apagar”.



En seguida Natalia Bedoya cantó La ley de hierro. Andrés Cepeda cerró con dos canciones, la segunda Mi generación, la cantó con varios de los artistas que lo antecedieron.

REDACCIÓN CULTURA@CulturaET