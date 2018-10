Zoé renovó sus votos de amor por Colombia

"Muchas gracias Colombia, los queremos mucho", fue una frase que el cantante de Zoé,León Larregui, repitió muchas veces durante todo el recital en la capital colombiana, en el espacio de conciertos Movistar Arena.

El comentario no fue parte de un libreto rutinario durante una gira, sino una revelación de un sentimiento que compartieron los más de 6 mil asistentes que cumplieron la cita con el grupo mexicano. "Este es uno de los conciertos más numerosos que hemos dado aquí ", confesó Larregui.



Zoé es un viejo conocido de encuentros como Rock al Parque o el Estéreo Picnic, pero en el Movistar Arena, ellos no eran parque de un banquete con diferentes recetas musicales; sino el plato fuerte de una velada que sacó a relucir los mejores ingrediente de su festín musical.



Un fragmento de la canción 'Cuidadito, Cuidadito', de la mexicana María Victoria, fue la antesala a la salida de Zoé a la tarima, que encendió las emociones con 'Venus', canción que hace parte de su nuevo álbum 'Aztlán', que fue el detonante de la gira que los trajo a Colombia y que ya había pasado por Medellín, Manizales y Cali.



Luego sonó 'Azul', pero los gritos de emoción se amplificaron cuando se escuchó uno de su éxitos más queridos por los fanáticos:'Nada'.



'Al final' ( otra de su nuevo repertorio) y la conocida '10 a.m.' dejaron ver que los músicos de Cuernavaca, configuraron una lista de canciones que saltó con eficacia y equilibrio por las diferentes etapas musicales de Zoé en su carrera.

"Cada canción tiene su momento", reflexionó Larregui, quien estaba feliz y se dedicó a cantar, caminar de un lado al,otro del escenario y hasta pensó en saltar al público, pero en su lugar agarró el micrófono e interpretó 'Paula'.



La hermosa balada fue coreada a.grito herido. Luego vino 'Polly', un tema un poco mas fiestero y enérgico, dentro de la ecuación sonora que alentaba a vivir u viaje sideral y romántico.



"Ya vamos a parar (...) pero solo un momento", bromeó Larregui, antes de entregarse a cantar 'Renacer' e invitar con sus líricas a "resucitar el corazón entre las ruinas". Esa canción también hace parte de su nueva producción discográfica.

Igualmente, hubo espacio para hurgar en la nostalgia con 'Miel' y 'Vía láctea', dos canciones consideradas como clásicos, que fueron acompañadas por imágenes de texturas y geográficas surrealistas, creadas por Gabriel Cruz, quien también ha dirigido vídeos para el grupo.



Siguiendo esa tónica sorprendieron con 'Labios rojos', uno de sus himnos románticos con un cierto aire desgarrador.



"Nos retiramos por un momento", sentenció Larregui, antes de dar paso a un pequeño episodio de oscuridad, que luego fue conjurado gracias a miles de luces de linternas de teléfonos celulares de los asistentes.



"Como los queremos Colombia", expresó emocionado el bajista Ángel Mosquera al encontrarse con esas estrelladas frente a sus ojos. El,premio a ese detalle de la audiencia fue 'Reptilectric', otra composición innecesaria ene el recorrido musical, junto a 'Oropel', otra joya de su álbum 'Aztlán'.



Luego remataron con 'Luna', 'Soñé', 'No me destruyas' y la poderosa 'Love', que fue la encargada de cerrar un concierto intenso y que sirvió para adentrarse un poco mas en ese don que tiene Zoé para enamorar siempre a Colombia.



Andres Hoyos Vargas

@AndresHoy1

Cultura EL TIEMPo