Los emotivos mensajes de Juanes en el concierto con la Filarmónica

El cantante colombiano Juanes y los 94 músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá se unieron este sábado en un concierto virtual bautizado 'Para volverte a ver'.



Desde su casa en Medellín, el antioqueño comentó que "en el amor nace la semilla que puede cambiar el mundo" y que, por eso, considera que el esfuerzo de haber "juntado a tantos músicos a través de la tecnología para hacer este show es algo hermoso".

El concierto inició con la canción 'A Dios le pido', primer sencillo del segundo álbum de Juanes como solista, 'Un día normal'. Luego, el paisa interpretó 'Fíjate bien', una de las canciones que catapultaron su éxito internacional y siguió con 'Odio por amor', con arreglos que, comentó, hizo el cantante Juan Luis Guerra.



En un momento, Juanes habló de 'Volverte a ver', canción que le dio nombre a esta presentación. El cantante recordó que la compuso hace algunos años, luego de visitar algunos batallones de soldados colombianos heridos en combate. Comentó que, le conmovió cómo, a pesar de haber perdido alguna parte de sus cuerpos, estos hombres siempre tenían una sonrisa en el rostro.

"Lo que más me impresionaba era el positivismo y la alegría que encontraba en muchos de ellos —contó—, y eso me dio un toque fuerte en el corazón porque, de alguna manera, y guardadas las proporciones, cuando salía a viajar siempre pensaba que lo que más quería era regresar a mi casa para ver de nuevo a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos".



Segundos antes de interpretarla, explicó que 'Volverte a ver' es una canción de amor que "se puede poner en cualquier latitud de la vida", sobre todo ahora que "no podemos ver ni abrazar a nuestros seres queridos".

Juanes cerró su presentación con 'La Tierra', canción que lanzó en 1997 junto a la agrupación Ekhymosis. "Es una canción que me ha dado demasiadas alegrías, que sigo cantando hoy en día y que siento mucho en el alma porque habla de lo que yo más amo: mi país".



Para esta presentación, los músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá ensayaron con el maestro Andrés Felipe Jaime, director del concierto. Los instrumentistas iban rotando en las canciones para acompañar a Juanes y a los miembros de su agrupación musical.



"Nada de esto habría sido posible si no hubiera sido con la unión para sumar energía, amor y luz propia de cada uno de los músicos que, desde sus casas, se grabaron con sus teléfonos", dijo el paisa al final del show.

