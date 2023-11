Blur dejó atónitos a sus fanáticos con un concierto impresionante e inolvidable

“No he dejado de pensar en el concierto, no he podido trabajar”, confesaba un fanático que horas antes había disfrutado el primer y glorioso concierto de Blur en Bogotá. Lo que dijo no es exagerado, tras el impactante recital que la banda británica ofreció más de 10 mil asistentes. Una cátedra de rock bien hecho (¡en vivo sonaron brutales, casi que habría que quitarles ese apodo de Brit Pop!) y un reencuentro en el que lograron controlar la carta de la nostalgia y entregar un show con nuevas canciones y potentes recuerdos.

Es cierto que muchos esperaban Song 2 o Girls & Boys (ambas estuvieron estrepitosamente geniales), pero Blur no solo les dio el plato fuerte a los que bailaron hasta el cansancio en los 90 esos hits en algún bar; la banda entregó el alma con Barbaric, Trimm Trabb (de su nuevo disco The Ballad of Darren) o la bellisíma joya escondida de su disco homónimo: Strange News for Another Star, un verdadero regalo para sus fanáticos, ya que es de esas canciones que no tocan tan seguido en vivo. De hecho, se dice que no la compartían en un escenario desde el 2003.



Unas diez mil personas vibraron con el show.. Foto: @Alvarado

Entre la ansiedad y los recuerdos el público parecía hipnotizado por el carisma arrollador y buena onda de un Damon Albarn que bromeaba con las miradas, iba de un lado con esa sonrisa pícara que revelan quienes descubren que son queridos por miles. Su guitarrista Grahan Coxon sorprendió por sus demoledores riffs de guitarra (que llegaban por momentos a recordar a unos Sonic Youth) que no tenían miedo de pasar a unos delicados acordes que afianzaron un viaje de ondas emocionales que asemejaron una montaña rusa. Desde la potencia de una Popscene indescriptible, hasta la enérgica Parklife o la meláncolica End of the Century y la alabanza más impresionante del rock: Tender, ese golpe de góspel que se convirtió en un hit perpetuo.

Grahan Coxon sorprendió con una guitarrra profunda, potente y muy fuerte. Foto: @Alvarado

Dave Rawntree en la batería también mostró en vivo un poder descomunal, mientras Alex Jones marcó el ritmo con su ya famosa actitud relajada; además en Bogotá le cantaron el feliz cumpleaños (el 21 de enero) por llegar a los 55.Y siguieron los regalos para Colombia. Tocaron Come Together (de su primer disco Leisure); To the End, en la que le dieron unos emotivos 15 minutos de fama a una fanática (Jennifer, dijo Albarn) que acompañó al cantante en ese tema. No había tiempo de reaccionar ante esa avalancha de buena música; antes habían disparado nada más y nada menos que Coffee & TV, Beetlebum y la poderosa Country House.

Con This is a Low hubo lágrimas y un momento épico para recargar energías, tras el temblor que dejó Song 2 (que fue una ráfaga descontrolada y divertida), la guitarra de Coxon se enterró en el corazón. Luego vino una pausa y un falso adiós que se difuminó con la melodiosa Sing. “No puedo sentir porque estoy entumecido/ no puedo sentir/ Porque estoy entumecido/entonces ¿cuál es el valor en todo esto? / ¿Cuál es el valor /¿En todo esto?/…Cántame”, susurró Albarn y la gente parecía arrullarlo con un ¡ahhhhh ah ahhh! que le puso la piel de gallina a todos.



Pero la cura para ese trance fue un golpe de fiesta con Girls & Boys, cuando el Movistar fue una jungla de alegría y tembló ante ese sencillo que se burlaba de los excesos, la rumba y el hedonismo urbano en bares o sitios turísticos. Pero que había que conjurar esa energía con Tender, abrazar el amor desenfrenado de los fanáticos con la melodiosa The Narcissist, que habla de la obsesión y la batalla para alcanzar un brillo de esperanza. Luego el sonido de esos violines dramáticos de The Universal golpearon con fuerza de nuevo entre la gente.

Los ojos se cerraron y este himno suave y épico en contra de la desesperación bajó las revoluciones del concierto, pero sacó otro par de lagrimas y sonrisas, los ingredientes perfectos para salir del poderoso trance de un concierto y unos Blur inolvidables.

Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1