Diana Alejandra Cardona es una chica que viajó durante once horas, desde Florencia, Caquetá, hasta Bogotá para ver a sus ídolos de infancia.



Diana carga un cartel de medio pliego que es muestra de lo que significa esta banda de pop estadounidense para ella: en el centro de los integrantes hay una foto suya en la que se le ve unos años más pequeña. Según cuenta, se lo regaló su mamá por su cumpleaños número 14. Ahora tiene 21.

“No pude venir a su primer concierto en Colombia, el del 2014, porque no tenía plata y era menor de edad”, expresa la joven. Hoy, más de 9 años después, logró su cometido. Para ello, hizo rifas y pidió ayuda económica a su madre. Solo así pudo ahorrar lo suficiente para ver a uno de sus grupos musicales favoritos en concierto.



(Le puede interesar: HaAsh hizo vibrar a Bogotá con un canto al desamor: así fue el concierto del dúo).



Diana Cardona ha seguido a Big Time Rush por más de 14 años a pesar de la pausa indefinida que inició en marzo del 2014, meses después de que Nickelodeon no renovara la serie del mismo nombre tras cuatro temporadas. “Veía repeticiones de capítulos en YouTube así que la emoción para mí siempre ha sido la misma”, manifiesta.



Aunque su viaje lo emprendió sola, se sintió acompañada por otros fanáticos que llegaron al lugar desde horas de la tarde. Muchos asistentes tenían carteles o gritaban los nombres de sus artistas favoritos. Para Valentina, otra fan, James Maslow era su motivación.

Lo que más resalta la joven Valentina del estilo de los artistas es que ofrecen variedad en su música, dice que “cantan pop, ahora latino y también han explorado el rock”. De hecho, su expectativa era hacia uno de sus más recientes sencillos que, además, está en español: ‘Dale Pa’ Ya’. Su tía, la señora Blanca, la acompañó durante la presentación.

Percances antes del show

La emoción de las fans, sin embargo, causó algunos eventos desafortunados. Para las 7:20 p. m. (a más de una hora de empezar el concierto) tres chicas ya habían presentado episodios que afectaron su salud.



EL TIEMPO habló con el personal médico del evento, quienes afirmaron que algunos de estos casos fueron de lipotimia. Es decir, no ocurrió pérdida de consciencia, pero las afectadas tuvieron sensación de decaimiento que se expresó en síntomas como vértigo, palidez, cansancio, dolor de cabeza y trastornos visuales o de audición.



Las personas fueron atendidas rápidamente y el lugar contaba con un puesto médico, auxiliares de enfermería y una ambulancia; pero hidratarse no era tarea fácil. Algunos vendedores dentro del Chamorro Entertainment City Hall estaban ofreciendo botellas de agua a 12.000 pesos.



(No se pierda: Travis Barker se lesionó de nuevo, a menos de un mes del Festival Estéreo Picnic).

El fin de la espera después de 9 años

A las 8:30 p. m. las luces del escenario estallaron en colores y los gritos de los seguidores llenaron el auditorio: sabían que Kendall Schmidt, Logan Henderson, James Maslow y Carlos Pena estaban por salir a ofrecerles una noche llena de alegría acompañada de temas que marcaron su infancia y adolescencia.



De repente, se escucha el icónico “Throw it up, woo hoo!” de ‘Windows Down’. Esa es la señal para que el público salte y cante la canción cargada de energía, que dio inicio al segundo concierto de Big Time Rush en Colombia. Cada “woo hoo!” o “party people” encendía los ánimos de dejarse llevar por la emoción y bailar con quien se tuviera al lado.

Ahora el turno sería de ‘Music Sounds Better’, la favorita de muchos ya que tiene un tono romántico que recuerda a los inicios de la serie de Nickelodeon, época en la que muchos fans los vieron como sus “amores platónicos”.



No fue para menos: las pancartas se caracterizaban por ser dedicatorias de amor a los integrantes. Resaltó una cartelera con los colores blanco y rojo, que decía “Perú loves BTR”.



Otros optaron por formas diferentes de expresar su cariño, tal es el caso de una joven que venía desde Barrancabermeja que hizo a mano una diadema en la que resaltaba el nombre “Logan”. Manillas temáticas, diademas marcadas con ‘Forever Tour’ y camisetas con las caras o con el logo de la banda de pop. Todos querían hacerse notar por ellos.



Carlos, quien tiene ascendencia latina y una esposa colombiana, tomó la delantera al momento de saludar al público. No obstante, Kendall, Logan y James mencionaron que estaban muy emocionados de volverse a presentar en Bogotá luego de tanto tiempo y que esperaban que todos los presentes pasaran una noche increíble.



(Vea también: Estéreo Picnic: este es el cartel del festival en cada día).

Más éxitos y el ritmo latino

Siguieron éxitos como ‘Honey’, ‘Love Me Again’, ‘Any Kind of Guy’, ‘Amazing’ y ‘Call It Like I See It’, que sin duda mantuvieron el ánimo siempre arriba entre los asistentes, quienes lograron que su canto se escucharan hasta el escenario.



A continuación hubo un momento digno de grabar tanto en los recuerdos como en la memoria del celular: Kendall tomó una guitarra y dio inicio a la famosa canción ‘La Camisa Negra’ de Juanes. Solo cantó la primera línea y dejó que el resto fuese entonado por el público, un elemento diferente de los demás conciertos en Latinoamérica del Forever Tour. James no se quedó atrás, rápidamente ubicó un piano eléctrico y tocó ‘Stuck’; de hecho, dijo que era una de sus canciones favoritas de Big Time Rush.



Más adelante, Carlos hizo una pausa para contar acerca de su ascendencia latina y relación con el español, ya que su padres son de República Dominicana y España; mientras que su esposa, Alexa Vega, tiene ascendencia colombiana. Esto sirvió de preámbulo para la canción ‘Dale Pa' Ya’. También funcionó de excusa para enseñar la coreografía del reciente tema, James lo acompañó. Por supuesto, la multitud enloqueció cuando los observó (en vivo) bailar ritmos latinos.



Dada la breve explicación de la coreografía, llegaron los demás integrantes dispuestos a interpretar la canción. Logan y Kendall siguieron a la perfección los pasos de James y Carlos.



Pero Carlos, nuevamente, no perdió oportunidad de expresar cuánto le gustaba cantar en español. Tomó un ukelele y, mientras los demás le acompañaban, interpretó un fragmento de la canción ‘La Boca’, originalmente de Mau y Ricky.



La fiesta siguió y la energía tanto del público como de los integrantes de la boyband estadounidense parecía no tener fecha de caducidad. Es que temas recientes como ‘Can't Get Enough’ o más antiguos como ‘Confetti Falling‘ eran suficiente batería para mantener viva la noche.

Los fans también fueron estrellas de la noche

Y así, uno de los momentos más esperados llegó: la presentación de ‘Worldwide‘. Instantes previos, los fans alzaron más que nunca sus carteles con la esperanza de ser seleccionados para ser WWG o WorldWide Girl, de hecho, un fan señaló que era su cumpleaños y que su sueño era subir al escenario. Al final, fueron cinco jóvenes las que contaron con la suerte de acompañarlos a cantar. Normalmente, una seguidora se sienta junto a cada uno, pero está noche, Logan fue acompañado de dos jóvenes.

Las 5 fans afortunadas de hoy que comparten escenario con @bigtimerush, mientras ellos cantan Worldwide 🌎 ✨ @OcesaColombia pic.twitter.com/Qh3v56HnKS — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 1, 2023

Finalizada ‘Worldwide‘, las fans no querían bajarse del escenario: aprovecharon para tomarse fotos, conversar con ellos y abrazarlos. Entretanto, los que se quedaron abajo sólo comentaban que querían ser ellas.



De pronto, los integrantes aparecen con un gran bolso azul en el escenario: se trataba de camisetas para los fans. Estas decían por delante el nombre de la banda y del tour, y por la parte trasera, una frase que enmarca muy bien el sentimiento que evoca Big Time Rush, “eres mi niñez”. Las prendas, que eran regalos, se apresuraron a arrojarlas entre la multitud, causando un momento de alta movida.



Después Kendall aprovechó para probar a los seguidores, dijo que parecían saberse muy bien las canciones antiguas pero que quería probar con una reciente como ‘Paralyzed‘, por supuesto el público pasó el examen, tanto así que Logan comentó “Colombia, así es que se hace”.

Un final que recuerda el inicio

Parecía el final del show. Sin embargo, faltaba una de las canciones más aclamadas por el público: ‘Boyfriend’. Después de unos segundos de las luces apagadas, los cuatro miembros de la banda salieron con camisetas iguales y cantaron ‘Big Time Rush’, que musicalizaba el inicio de la serie. Corta pero con fuerza, le ofrecieron al público un show de cierre.



Finalmente, siguió la tan esperada ‘Boyfriend’. La mayoría del público entonó el coro de esta pieza musical mientras que desde la parte superior del escenario caía confeti blanco y rojo. Con un gesto le dijeron adiós a sus fans dejando, ahora sí, la tarima.





Paula Valentina Rodríguez Mora - María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.

Más noticias en EL TIEMPO