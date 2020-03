Concierto de Backstreet Boys demostró cómo mantener un amor 27 años

Con 27 años de carrera encima, Backstreet Boys demostró este domingo en Bogotá que la máquina de hacer pop sigue funcionando a la perfección. Los cinco integrantes de una de las bandas juveniles, no tan juveniles ahora, mantienen intacta esa relación con una fanaticada tan devota como una comunidad religiosa.



En el primero de sus dos conciertos, que estuvo a reventar en el Movistar Arena de Bogotá, brilló la nostalgia o el recuerdo de los cerca de catorce mil espectadores que, en su mayoría, debieron haber crecido a principios de los noventa repitiendo incesantemente los éxitos de esta famosa 'boy band'.

A las 8 de la noche en punto el escenario se oscureció y dio paso a una melodía de teclado juguetón que hizo arrancar el primer alarido del concierto; algo que se repetiría hasta el final. 'I Wanna Be With You' encendió la fiesta. Ya era un recuerdo la imagen de cientos de fanáticas recordando sus letras y hasta bailando antes del recital: Los Backstreet Boys volvieron, como lo dice 'Everybody', una de sus composiciones más famosas.

Luego, remataron con 'The Call', 'Don’t Want You Back Nobody Else' y 'Get Down'. Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Litrell, A.J. McLean y Howie Dorough. Ya estaba cantado que la euforia no iba a bajar sus niveles.



“Hola, Bogotá. ¿Cómo están? ... Bien, ¿y tú?”, grito Carter en un momento. “Es nuestra primera vez y esperamos volver el próximo año”, grito, mientras sus compañeros saludaban, sonreía. y le daban la mano a un pequeño grupo de fanáticos que estaba en un foro especial. Pero en realidad todo el mundo estaba conectado con el pop con algunos toques de música electrónica que se sintió en el recital. Todos estaban cómodos y se sabían al pie de la letra una lección con más de dos décadas aprendidas.



“Te amo, te amo, te amo”, gritaban histéricas las fanáticas más entregadas. Ellos respondieron disparando besos que quedaban atrapado en miles de pantallas de teléfonos celulares que brillaron en canciones como 'Show Me the Meaning of Beign Lonely', éxito que potenció el poder coral de los asistentes.

La energía de las canciones movidas fue directamente proporcional con baladas como 'Incomplete' o 'Shape of my Heart o Chateu', esta última, de su álbum 'DNA', que fue lanzada el año pasado. Los integrantes de Backstreet Boys no bajaron la guardia y mantuvieron su entrega en equilibrio. Bogotá respondió con una de las audiencias más ruidosas y amorosas de su gira.



Hubo tiempo para conversar, juguetear un poco (como Kevin y A.J. cuando se ‘cambiaron’ de ropa en vestidores frente a todo el mundo), obviamente fue una divertida farsa en la que volaron pantalones cortos que quedaron en manos de una par de fanáticas que no se cambiaban por nadie). 'Breathe' marcó un paréntesis que dejó sin aliento a todo el mundo. Al igual que 'No Place', que fue un emotivo homenaje a la familia, así como la que le hicieron al idioma español con canciones como 'I’ll Never Break Your Heart'.

Después, la fórmula de baile y coros entonados bajo el efecto de una pista sonora que rodeó todo el Movistar Arena hizo temblar el suelo. Claro, lanzaron una bomba musical con 'Everybody (Backstreet’s Back)', 'The One, Don’t Go Breaking My Heart' y 'Larger Than Life', que fue la que cerró el espectáculo entre papel brillante y confeti en el aire; acompañado de la sonrisa de una fanaticada que vio cumplidas sus expectativas.



“Realmente espero que vuelvan", reflexionó en voz alta una mujer con una balaca del grupo y un botón de recuerdo antes de perderse entre una multitud que hizo un viaje al principios de los 90 y aterrizó en un presente de unos expertos en mantener vivo un amor por 27 años.

