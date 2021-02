Así es The Mavericks, la banda de country que probó el bolero

Luego de tres décadas dedicadas a la música country y a las fusiones con otros ritmos, la agrupación estadonidense The Mavericks decidió probar con clásicos en español. “Soy primera generación cubano-americana y recuerdo que mi familia cantaba algunas de las canciones que grabamos”, comentó el cantante del grupo Raúl Malo, acerca de En español, su más reciente disco.

Desde 1989 The Mavericks han experimentado también con el rock y el jazz. Han grabado seis álbumes de estudio y En español suma a su carrera la revisión de composiciones que van del bolero a la balada, como Me olvidé de vivir, famosa en la voz de Julio Iglesias.



Raúl Malo adora a Elvis Presley, y no olvida a Queen . Foto: Cortesía del artista

También hay versiones de No vale la pena, Sombras nada más, o Sabor a mí. “Pero no es completamente nostálgico, incluye también nuevos temas nuestros”, recordó Malo, que respondió nuestro cuestionario sonoro y soltó frases tan eclécticas como la naturaleza de su grupo.



¿A qué sitio va a inspirarse?

Cuando no estoy en casa, salgo a dar una vueltecita en la moto para tomar aire fresco. Eso siempre viene bien.



¿Qué canción sueña con interpretar?

Clair de Lune, de Claude Debussy, pero nunca lo he logrado...No tengo suficiente talento.



¿Canta en la ducha?

En la ducha no canto, porque me paso toda la vida cantando, pero a veces sale alguna melodía.



¿A qué artista imitaba cuando era niño?

Pues a Elvis Presley.



¿Qué canción lo hace llorar?

La versión de Louis Armstrong de La vie en Rose.



¿Un concierto memorable?

Bruce Springsteen, su show fue algo espectacular y cuando era jovencito mis padres me llevaron a ver a Elvis Presley.



Cinco grandes del bolero...

Armando Manzanero, Los Panchos, Olga Guillot, Javier Solís y Benny Moré.



¿Qué canción le recuerda la adolescencia?

¡Queen!, con Keep Yourself Alive.



¿La canción de cuna que le cantaban sus papás?

Cielito lindo y Can’t Help Falling in Love, de Elvis.



¿Cuál fue su primer concierto como profesional?

Tenía 12 o 13 años y con una bandita tocamos en una fiesta y nos pagaron.



¿Cuál fue el primer disco que se compró?

Un sencillo de The Tokens: The Lion Sleeps Tonight.



¿Cuál es su juguete favorito para oír música?

Mi moto: al aire libre nadie me molesta.



¿Tres canciones para encender una fiesta?

Shotgun, de Junior Walker & the All Stars; La guaba, de Celia Cruz, y Flash Light, de Parliament.



