Así es el explosivo y colorido nuevo video de Dua Lipa

'Physical' el segundo sencillo de la cantante Dua Lipa apostó por la intensidad tonal en un video cargado de rojo, azul, verde y púrpura y dando el estrellato a la danza como metáfora del amor, de cuerpo y, claro, de la tensión más física.

Hay una cierta conexión con el contexto más cercano a finales de los ochenta en la imagen, pero a la vez un contraste en el ritmo que es un poco más acelerado y contundente en su mensaje.



El baile y una Dua Lipa asumiendo ser el centro de esta trama súper colorida se digiere rápido y consigue junto a sus teclados, también con un esquema más denso y palpitante, quedar sonando en la cabeza del espectador.



El videoclip de ‘Physical’ contó con el trabajo creativo de Lope Serrano, la mente creativa detrás del concepto y producción de ‘The Less I Know the Better’, video de la agrupación Tame Impala, quien consigue una trama sencilla en la historia visual que acompaña la canción, al igual que un interesante mezcla (muy específica y delicada) de elementos de animación que rompen por momentos lo que parece una narrativa predecible, pero no lo es.



En un poco más de dos horas de haberse estrenadoo en internet el video de 'Physical' alcanzó casi medio millón de visualizaciones.



Este segundo sencillo hace parte del álbum ‘Future Nostalgia’ (una título que conecta muy claramente con el trabajo del video) y que saldrá al mercado el próximo 3 de abril de este año. El también trabajo incluirá el éxito ‘Don´t Start Now’.



Desde su aparición en el 2015 Dua lipa ha logrado vender más de 4 millones de unidades de su primer disco, más de 60 millones de sencillos a nivel global.



De hecho, su primer álbum es también el álbum de una artista, solista mujer en la historia de Spotify. Dua Lipa es también la mujer, solista más joven en haber alcanzado 1 billón de visualizaciones de su video ‘New Rules’. Ahora habría que sumar los más de 500 millones de descargas de ‘Don´t Start Now’, hasta el momento.



¡El video de 'Physical'finalmente salió! He estado tan emocionada, aferrándome a esto y burbujeando hasta la liberación. Espero que te guste tanto como a mí. Estoy Tan agradecida y afortunada porque que pude trabajar con el equipo más increíble @lopeserranosol @lawebdecanada en este video. Siempre he sido una gran admiradora de su trabajo y estoy muy feliz de haber creado algo realmente mágico", fue parte del mensaje que Dua Lipa subió a su cuenta de Instagram, celebrando esta nueva canción.



