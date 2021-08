Charlie Watts, el 'dandy' de los Rolling Stones

Cuando se ve a los Rolling Stones en vivo, aunque la banda ha sido siempre un bloque compacto y firme, quienes suelen robarse el 'show' son Mick Jagger y Keith Richards. El primero, como el gran vocalista y hombre espectáculo que es, y el segundo, por su técnica interpretativa de los solos, además de su actitud roquera. A su lado, está Ron Wood, la solidez de la guitarra rítmica. Pero el pulso de todo, la consistencia sobre la que se soportaban, la puso siempre el baterista Charlie Watts.





Adusto, moderado siempre en las palabras, el "juicioso" del equipo. Así mismo, proyectaba su seguridad en el oficio, que no era el histrionismo de su colega Keith Moon (The Who), no se extendía sobre un amplio set de batería como Neil Peart (Rush) ni tampoco se lucía como Mike Portnoy (Dream Theater). Lo suyo era la seguridad. Y el ritmo.