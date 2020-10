Comenzó la edición virtual del Festival Vallenato

Históricamente, la ceremonia de inauguración de un Festival Vallenato suele ser precedida por un colorido desfile de piloneras que hacen el recorrido hasta el Parque de la Leyenda Consuelo Araujonoguera, en Valledupar. Esta vez, el Festival fue precedido de las primeras eliminatorias, a puerta cerrada durante el día, y un conversatorio que hizo énfasis en los retos del folclor ante la pandemia que vive el mundo y la presencia de la tecnología.

Con el tapabocas como prenda obligada para quienes estaban en los escenarios se llevaron a cabo los actos descritos. La inauguración se dio ante una silletería uniforme, y sin público, donde otros años -sin pandemia de por medio- llegaron a congregarse públicos que llenaban la ciudad de alegría, dispuestos a amanecer con música.

Esta vez, la inauguración del festival más grande del vallenato fue breve y sobria. El acto inaugural se hizo con todo el protocolo de distancia, tapabocas y pocas personas reunidas, en un escenario que se hizo para albergar a 32.000 espectadores en esta fiesta.



El mensaje en todo momento era que el Festival, como el folclor y su gente, seguían en pie, pese a las circunstancias que paralizaron el mundo, y aunque se realizara la ceremonia inaugural más sencilla y breve -no más de 45 minutos- que ha visto su escenario.



En contraste, el Festival estrenó su transmisión gratuita, a través de sus canales de internet, para el mundo, algo que ya daba un buen balance, ya que en algún momento, las transmisiones de las competencias que se hicieron durante el día, alcanzaron a superar los 15 mil espectadores.



En los discursos del alcalde de Valledupar, Mello Castro; el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano Gracia, el mismo director de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y el presidente Iván Duque (que hizo presencia a través de video), hubo un punto común: el contraste de cómo golpeó la pandemia al folclor y la forma como se trabaja, desde la cultura para enfrentarla, y también el apoyo encontrado en la tecnología en la determinación de avanzar.

El alcalde Castro resaltó que que "por primera vez en la historia, Valledupar, Colombia y el mundo podrán disfrutarlo (el Festival) de manera virtual".



Por su parte, el gobernador encargado, resaltó que la cultura no solo ha representado al l folclor ante el mundo sino que, en el caso particular del 2020, " se convirtió en un escape y alegría durante la pandemia". De paso recordó la situación de los músicos que se vieron alejados de tarimas y del público. “Por fortuna, la virtualidad ha ofrecido alternativas para seguirlos disfrutando”, puntualizó.

Rodolfo Molina Araujo, durante la inauguración del Festival de la Leyenda Vallenata 2020, el 30 de septiembre. El encuentro se hace de forma virtual. Foto: Néstor de Ávila. Festival de la Leyenda Vallenata

Rodolfo Molina Araujo recordó que hace 19 años, el mundo vallenato despedía a Consuelo Araujonoguera, quien junto con López Michelsen y Rafael Escalona, fue fundadora del Festival. Molina afirmó que esta edición virtual se hacía siguiendo el ejemplo de constancia, coraje y determinación que dejaron estas figuras emblemáticas del evento.



“Como dijimos en el mes de abril, el Festival no se cancela, se aplaza (...) estamos cumpliendo el compromiso de preservar, promover, difundir la auténtica música vallenata, así sea virtual”.

Molina destacó que pese a que se han perdido familiares, amigos y personas (durante la pandemia), se ha aprendido a “amar más la vida” y a “estrechar lazos de familia”.

“Pero también hicimos el curso para sacar el mayor provecho a la tecnología y seguramente cuando esto pase, habremos aprendido a llevar a los confines del mundo la alegría y el desarrollo de nuestras nuevas generaciones en los acordeones”



La ceremonia se cerró con la interpretación de los cuatro aires vallenatos, a cargo de Álvaro López Carrillo, rey de reyes, cuarta generación, un título que solo se ha otorgado una vez cada 10 años. López, quien fuera el último acordeonero que acompañó a Diomedes Díaz en grabaciones y conciertos, interpretó canciones clásicas como La vieja Sara, Alicia Adorada y la puya Pedazo de acordeón, la misma que estrenó Alejo Durán en el primer festival, 53 ediciones atrás.



También se recordó a dos grandes figuras del folclor fallecidas recientemente: El décimo rey vallenato, José María 'Chema' Ramos, y Andrés Barros, varias veces rey de la piqueria.

¿Qué viene en el Festival Vallenato?

Las competencias de acordeonero aficionado fueron las primeras en realizarse, desde el auditorio de la Casa de la Cultura de Valledupar. Foto: Néstor de Ávila. Festival de la Leyenda Vallenata

Jueves primero de octubre

-Primera Ronda de acordeoneros aficionados (continúa con puya y son). Desde la Casa de la cultura. 9 a.m. a 2 p.m.

-Primera ronda. Piqueria (desde Escuela de Bellas Artes). 9 a.m. a 12 m.

-Primera ronda: Acordeonero Profesional (rey vallenato) y acordeonera mayor (reina del acordeón). Desde el auditorio de la Universidad del Área Andina. 9 a.m. a 2 p.m.

Viernes 2 de octubre

-Semifinal de acordeoneros aficionados. Desde la Casa de la cultura. 9 a.m. a 2 p.m.

-Semifinal. Piqueria. 9 a.m. a 12 m.

-Canción Inédita.

-Acordeonero Profesional (rey vallenato) y acordeonera mayor (reina del acordeón). Desde el auditorio de la Universidad del Área Andina. 9 a.m. a 2 p.m.

-Final de acordeoneros aficionados y piqueria. 7 p.m.

Sábado 3 de octubre

-Semifinal de acordeonero profesional (rey vallenato) y acordeonera mayor (reina del acordeón). Desde el auditorio de la Universidad del Área Andina. 9 a.m. a 2 p.m.

-Semifinal canción inédita. 3 a 5 p.m.

-Final de canción inédita, acordeonera mayor y acordeonero profesional.

-Show musical de cierre con Poncho Zuleta y El Cocha Molina y Elder Dayán y Rolando Ochoa.

Redacción de Cultura

@CulturaET